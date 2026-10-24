Pronostico Inter-Fiorentina: un attacco atomico contro la difesa più perforata

Inter-Fiorentina è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo 90 minuti più sofferti del previsto, mercoledì scorso l’Inter è riuscita a sbloccarsi in Champions battendo di misura lo Shakhtar Donetsk a San Siro (1-0) e cancellando quel fastidioso zero dalla maxiclassifica (i nerazzurri avevano perso le prime due contro Real Madrid e Club Brugge). Cristian Chivu ha così potuto tirare un lungo sospiro di sollievo, dal momento che in campo europeo la vittoria serviva come il pane: piegare gli ucraini, tuttavia, non è stato per niente facile e le cose sembravano essersi messe molto male dopo l’espulsione di Bastoni a metà ripresa, con il risultato sullo 0-0.

In inferiorità numerica, c’ha pensato Carlos Augusto a realizzare il gol decisivo tirando fuori un jolly che ha permesso alla Beneamata di venire via da una situazione di forte tensione.

Archiviata la coppa, i campioni d’Italia in carica possono tornare a concentrarsi sul campionato, dove finora non hanno trovato chissà quali ostacoli sul proprio cammino. Potendo contare sull’attacco più prolifico del torneo (21 reti in 7 gare), l’Inter è una delle 4 squadre ancora imbattute ed ha vinto sei volte su sette, con l’unico neo del pareggio nello scontro diretto con la Roma. Un bottino che consente a Chivu di stare davanti a tutte, ad eccezione della sorprendente Lazio, con la quale condivide la vetta a quota 19 punti.

La Viola subisce troppi gol

Le due capoliste in questo turno hanno l’occasione di allungare la serie positiva, considerando che nei rispettivi impegni casalinghi se la dovranno vedere con Parma e Fiorentina, rispettivamente penultima e terzultima. La Viola arriva a San Siro in grande affanno: i gigliati hanno conquistato soltanto 4 punti in 7 partite ed i miglioramenti da quando Paolo Vanoli ha preso il posto di Fabio Grosso in panchina sono stati minimi.

Subentrato dopo i primi tre turni, l’attuale tecnico viola era partito discretamente (vittoria con il Venezia e pareggio con il Napoli) ma dopo la sosta la sua Fiorentina si è dovuta arrendere a Genoa (2-1) e Como (1-3), palesando dei preoccupanti limiti difensivi. La retroguardia, infatti, è un colabrodo – la peggiore in assoluto con 17 gol subiti – e nonostante De Gea e compagni stiano facendo meglio in fase di possesso palla, arrivando a costruire più occasioni nell’ultimo terzo, la mancanza di equilibrio è abbastanza evidente. Un avvio decisamente negativo quasi come lo scorso anno e stavolta fa più rumore perché la Viola in estate ha investito più milioni di tante big per rinforzare la propria rosa.

Vanoli in conferenza stampa ha annunciato l’assenza di Ranieri e la titolarità di Dodò, con Jimenez che può essere dirottato a sinistra. A centrocampo Fagioli in regia, coadiuvato da Ndour e Brescianini, in attacco Pellegrino verrà preferito a Beto.

Dall’altro lato, Chivu ha perso pure l’esterno Luis Henrique, che si va ad aggiungere alla lista degli infortunati (Lautaro, Jones, Stones). In porta occasione per il secondo Provedel, davanti Pio Esposito sicuro titolare dopo essere stato preservato contro lo Shakhtar.

Come vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e streaming

Inter-Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’Inter è imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Viola e ha vinto le ultime tre gare interne di fila contro i gigliati. E a San Siro i nerazzurri fanno davvero paura: quest’anno hanno vinto tutte e 4 le gare casalinghe di questa Serie A segnando 15 gol. Trema, dunque, la Fiorentina, che ha subito 17 reti ed è la peggior retroguardia del torneo. La squadra di Vanoli ha già perso 5 gare su 7, mai così male nella sua storia moderna.

C’è un abisso di fiducia, ritmo e solidità mentale tra la capolista e una Viola che imbarca acqua a ogni folata avversaria. L’Inter davanti viaggia a ritmi impressionanti e contro la peggiore difesa del campionato ha tutte le carte in regola per mettere in ghiaccio i tre punti senza troppi patemi. Crediamo che l’Inter possa vincere con almeno due gol di scarto, segnando dalle due alle 4 reti complessive in un match in cui anche gli ospiti dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1