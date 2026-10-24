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I pronostici di sabato 24 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

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I pronostici di sabato 24 ottobre, il match clou nel nostro campionato è Napoli-Roma. Ma occhio anche alle sfide di Como e Lazio, che possono allungare le rispettive strisce positive. 

Sulla carta è un potenziale scontro diretto per lo scudetto, ma finora Napoli e Roma in Serie A hanno viaggiato su binari diversi. I giallorossi non hanno deluso le aspettative, dimostrando di essere all’altezza del ruolo di “anti-Inter” che gli addetti ai lavori gli avevano ritagliato a inizio torneo. Cinque vittorie e due pareggi in sette giornate per la squadra di Gian Piero Gasperini, imbattuta e forte della miglior difesa del campionato, violata in appena tre occasioni. Due sono invece le lunghezze che separano i capitolini da Inter e Lazio, le due capoliste provvisorie. Un pari di troppo rispetto a nerazzurri e biancocelesti in questo momento fa la differenza.

Gasperini e Allegri
I pronostici di sabato 24 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Continuità e solidità che il Napoli di Massimiliano Allegri non è mai riuscito a trovare. Gli azzurri solamente una settimana fa erano sull’orlo del precipizio, intenti a leccarsi le ferite per l’umiliante KO in casa del fanalino di coda Venezia (1-0), che fino ad allora non aveva collezionato neanche un punto. Per i partenopei si è trattato della quinta sconfitta in 10 gare tra Serie A e Champions. Troppi per una squadra che nutre ambizioni da campionato di vertice.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime otto gare interne di Serie A contro la Roma, coi giallorossi che non passano a Fuorigrotta dal marzo 2018. Il segno X è dunque il risultato più frequente nel derby del Sole: ben 55 pareggi nei precedenti di Serie A (solo col Torino il Napoli ne conta di più, 56). Immaginiamo una partita tesa, tattica, con la posta in palio altissima. Un pari non è da escludere. La Roma sta meglio mentalmente ma ha assenze pesanti nel motore creativo, il Napoli gioca con l’acqua alla gola e può fare affidamento sulla spinta del “Maradona”, ma soffre ancora di pericolose amnesie difensive.

Nel match serale la Lazio capolista può continuare a sognare all’Olimpico contro un Parma in difficoltà, mentre in Liga e Premier non mancheranno l’appuntamento coi tre punti Arsenal e Atletico Madrid. Gol in vista invece in Chelsea-Tottenham e Aston Villa-Man City, ma non dovrebbe deludere dal punto di vista dello spettacolo neppure il match di Serie A tra Como e Sassuolo, con i lariani in grande spolvero dopo il roboante successo per 4-1 in Champions contro il Manchester United.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA+MULTIGOL 1-3 OSPITE in Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 18:30

Vincenti

  • ARSENAL (in Arsenal-Everton, Premier League, ore 16:00)
  • LAZIO (in Lazio-Parma, Serie A, ore 20:45)
  • ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Deportivo A Coruña, Liga, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Como-Sassuolo, Serie A, ore 15:00
  • Lipsia-Elversberg, Bundesliga, ore 15:30
  • Young Boys-San Gallo, Swiss Super League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Aston Villa-Manchester City, Premier League, ore 13:30
  • Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 18:30
  • Willem II-Cambuur, Eredivisie, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 31.92 GOLDBET ; 34.87 SPORTBET; 31.92 LOTTOMATICA; 33.91 DAZNBET

Il “clamoroso”

X in Napoli-Roma, Serie A, ore 18:00

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