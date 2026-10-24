Pronostico Manchester United-Bournemouth: serve una reazione dopo il tracollo europeo

Manchester United-Bournemouth è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Manchester United non può permettersi un’altra giornata senza vittorie. La sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League ha aggravato una crisi già evidente in campionato, dove i Red Devils occupano la tredicesima posizione e non riescono a trovare continuità. L’effetto positivo prodotto dall’arrivo di Michael Carrick nella scorsa stagione sembra ormai lontano: la squadra fatica a imporsi e la pressione sull’allenatore aumenta. La sfida di Old Trafford diventa quindi un passaggio importante per provare a cambiare direzione e ritrovare fiducia.
Il Bournemouth arriva a Manchester, invece, forte di una condizione recente migliore. Dopo sei giornate senza vittorie in Premier League, la squadra ha superato il Sunderland per 2-0 e ha poi travolto il Milan per 3-0 in Europa League. Due risultati che possono dare slancio al gruppo guidato da Marco Rose, chiamato a risalire una classifica ancora complicata. I Cherries hanno mostrato segnali incoraggianti soprattutto sul piano offensivo e possono sfruttare le difficoltà degli avversari per cercare punti anche in trasferta.
Le motivazioni non mancano né da una parte, né dall’altra, ma il momento delle due squadre suggerisce una partita meno scontata di quanto possa indicare il fattore campo. Il Manchester United dispone di qualità individuali importanti, ma deve ritrovare equilibrio e ridurre gli errori che hanno pesato nelle ultime uscite. Il Bournemouth, invece, può giocare con maggiore fiducia dopo le due vittorie consecutive e provare a colpire una difesa che ha concesso troppo. Le assenze dei padroni di casa rappresentano un ulteriore problema nella preparazione della gara, mentre gli ospiti cercheranno di sfruttare il momento favorevole per allontanarsi dalla zona bassa della classifica.
Come vedere Manchester United-Bournemouth in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester United e Bournemouth è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno “X2” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Manchester United ha bisogno di una vittoria, ma il rendimento recente non offre garanzie sufficienti per puntare con fiducia sui padroni di casa. La sconfitta europea ha messo in evidenza le fragilità della squadra, mentre le assenze riducono le alternative a disposizione di Carrick. Il fattore Old Trafford può aiutare, ma da solo non basta a cancellare le difficoltà.
Il Bournemouth arriva invece da due successi convincenti e sembra avere più fiducia nei propri mezzi. La scelta più prudente è orientarsi su una partita in cui gli ospiti possano evitare la sconfitta, puntando sul pareggio o sulla vittoria dei Cherries.
Le probabili formazioni di Manchester United-Bournemouth
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Martínez, Maguire, Mazraoui; Baleba, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Diallo; Zirkzee. Allenatore: Carrick.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Antonio Silva, Hill, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Cook, Rayan; Evanilson. Allenatore: Rose.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus