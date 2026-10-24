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Pronostico Liverpool-Brighton: ad Anfield c’è una serie da blindare

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Liverpool-Brighton è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Anfield ospita una delle partite più interessanti dell’ottava giornata di Premier League. Il Liverpool vuole dare continuità alla rimonta vincente contro il Brentford, mentre il Brighton si presenta con una striscia che certifica la qualità del suo avvio: quattro vittorie consecutive in campionato senza subire gol. I Seagulls occupano il terzo posto con 16 punti, quattro in più rispetto ai Reds, quinti a quota 12. La differenza in classifica racconta un momento favorevole agli ospiti, capaci finora di abbinare risultati e prestazioni convincenti.

Liverpool
Pronostico Liverpool-Brighton: ad Anfield c’è una serie da blindare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La squadra di Andoni Iraola ha reagito al passo falso contro il Manchester City imponendosi per 2-1 sul campo del Brentford. Una vittoria preziosa, arrivata grazie alla capacità di mantenere la calma e trovare le soluzioni giuste nella ripresa. Il calendario fitto e alcuni problemi fisici hanno però complicato la gestione delle energie, rendendo importante non concedere altri punti. Davanti al proprio pubblico, il Liverpool dovrà ritrovare continuità e limitare gli errori che hanno condizionato alcune delle ultime uscite.

Dall’altra parte, il Brighton di Fabian Hürzeler attraversa una fase straordinaria. Il 5-0 nel derby contro il Crystal Palace ha allungato a sei la serie di successi in tutte le competizioni: 21 gol segnati e appena due incassati nelle ultime sei partite. La solidità difensiva è uno dei principali punti di forza dei Seagulls, che hanno trovato anche una notevole efficacia negli ultimi metri. La trasferta di Anfield rappresenta però un banco di prova diverso, contro una formazione che dispone di qualità sufficienti per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il Brighton parte con fiducia, ma dovrà reggere l’urto iniziale e sfruttare gli spazi per confermare il proprio momento.

Come vedere Liverpool-Brighton in diretta tv e streaming

Brighton
Come vedere Liverpool-Brighton in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Liverpool e Brighton è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton ha mostrato maggiore continuità e arriva ad Anfield con numeri offensivi notevoli e una difesa che concede pochissimo. La serie di quattro successi consecutivi in campionato senza subire gol rende gli ospiti una scelta credibile anche in una trasferta impegnativa. Il Liverpool, tuttavia, può contare sul fattore campo e sulla fiducia ritrovata dopo la vittoria in rimonta.

La previsione è orientata verso il successo del Brighton, con una partita che potrebbe però restare aperta fino alla fine. I Reds hanno le risorse per trovare la rete, ma l’organizzazione e l’efficacia degli ospiti possono fare la differenza.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Iraola.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, de Cuyper; Kostoulas. Allenatore: Hürzeler.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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