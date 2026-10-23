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Pronostico Crystal Palace-Newcastle: si misura la voglia di reagire

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Crystal Palace-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il pesante 5-0 incassato contro il Brighton ha lasciato il Crystal Palace con più di un interrogativo, ma la risposta arrivata in Europa League ha restituito almeno un po’ di fiducia. Nel 2-2 sul campo del Beşiktaş, la formazione di Pierre Sage ha rimontato lo svantaggio grazie alle reti di Yéremy Pino e Jean-Philippe Mateta, prima di subire il pareggio nella parte finale.

Richards e Pino del Palace
Pronostico Crystal Palace-Newcastle: a Selhurst Park si misura la voglia di reagire (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I londinesi occupano il 14esimo posto in Premier League con 7 punti in altrettante giornate e hanno vinto una sola volta nelle ultime quattro partite di campionato. Anche il Newcastle è chiamato a cambiare passo. L’avvicendamento in panchina, con Matthias Jaissle al posto di Eddie Howe, non ha ancora prodotto la svolta sperata: i Magpies sono undicesimi, con un solo punto in più rispetto agli avversari di domenica.  Dopo il successo per 2-1 contro l’Hull, sono arrivate la sconfitta per 4-1 contro il Coventry e quella casalinga per 1-0 contro l’Aston Villa. Un bilancio che rende la trasferta di Selhurst Park un’occasione importante per ritrovare continuità.

Il Newcastle arriva con problemi di rendimento, ma sulla carta dispone di risorse offensive capaci di fare la differenza. La gara europea disputata giovedì potrebbe incidere sulle energie del Palace, anche se la rimonta di Istanbul ha mostrato segnali incoraggianti. Gli ospiti partono leggermente avanti, ma difficilmente potranno permettersi un’altra prestazione opaca.

Come vedere Crystal Palace-Newcastle in diretta tv e streaming

Newcastle
Come vedere Crystal Palace-Newcastle in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Crystal Palace e Newcastle è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Newcastle può sfruttare la sua maggiore freschezza e, al contempo, le difficoltà difensive mostrate dal Crystal Palace nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Jaissle non ha ancora trovato continuità, ma possiede le qualità per approfittare degli spazi e mettere in difficoltà una formazione londinese che resta vulnerabile quando perde compattezza.

La partita si annuncia comunque più equilibrata di quanto suggerisca il solo 5-0 subito dal Palace contro il Brighton: il pareggio di Istanbul e il ritorno al gol di Mateta rappresentano segnali da non sottovalutare. La scelta è orientata verso il successo del Newcastle, con la possibilità che entrambe le squadre riescano a trovare la rete.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Newcastle

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Canvot, Richards, Ahanor; Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen. Allenatore: Sage.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Horníček; Miley, Thiaw, Botman, Hall; González, Joelinton; Willock, Wissa, Barnes; Fernández-Pardo. Allenatore: Jaissle.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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