Pronostici Bundesliga 24 ottobre ore 15:30: in casa sono una garanzia assoluta

Bundesliga, il Lipsia di Martin Demichelis deve mettersi alle spalle la dopia debacle con Bayern Monaco e Real Madrid: la neopromossa Elversberg però è pronta a vendere cara la pelle.

Si accendono i riflettori su un sabato pomeriggio di Bundesliga che si preannuncia infuocato: graduatorie corte, equilibri sottilissimi e una bagarre europea che promette scintille, malgrado siamo solo agli albori della stagione.

La nostra analisi parte dalla Red Bull Arena per Lipsia-Elversberg. I Roten Bullen, allenati dall’argentino Martin Demichelis, vanno alla ricerca di un’immediata reazione d’orgoglio per dimenticare il doppio schiaffo incassato tra Bayern Monaco e Real Madrid (dieci reti complessive subite nel giro di pochi giorni). Tra le mura amiche, tuttavia, i sassoni sono una garanzia assoluta, forti di quattro affermazioni ufficiali su quattro e di un fattore campo che non tradisce praticamente mai. Dall’altra parte, la matricola Elversberg sta lasciando a bocca aperta l’intera Germania grazie a un avvio da 10 punti, sigillato dal pirotecnico 4-3 inflitto una settimana fa all’Augsburg, ma il divario tecnico e l’impatto ambientale della trasferta spingono con decisione verso la combo 1+Multigol 2-6.

Alla MEWA Arena va in scena poi l’appassionante scontro diretto Mainz-Werder Brema. I padroni di casa di Urs Fischer cercheranno di sfatare un singolare tabù casalingo (zero successi interni fin qui), mentre fuori casa viaggiano a marce altissime spinti dalle stoccate di un Tietz in stato di grazia (cinque centri nelle ultime cinque di campionato). Di contro, il Werder di Daniel Thioune è imbattuto da cinque turni ed è trascinato dalle giocate di un rinato Füllkrug, capocannoniere del torneo a quota sei reti. Considerata la marcata propensione offensiva di entrambe le squadre e la storicità dei precedenti sbilanciata sui gol, la nostra scelta ricade sulla combinazione Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

Le previsioni sulle altre partite

In Renania c’è un’intrigante classica tra Colonia e Schalke 04. Vogliono rialzare immediatamente la testa i Billy Goats, dopo lo stop di Francoforte, affidandosi al talento del giovane El Mala, con l’obiettivo di confermare un’eccellente tradizione casalinga contro i Minatori (zero sconfitte nei recenti dodici scontri diretti).

Lo Schalke di Miron Muslic vive invece una fase delicata, reduce da due battute d’arresto consecutive dopo la pausa per le nazionali che hanno evidenziato comprensibili lacune d’esperienza: la maggiore solidità strutturale del Colonia suggerisce la combo di sicurezza 1X+Multigol 1-4.

Non si preannuncia scontata neppure Paderborn-Amburgo. La neopromossa sta palesando una spiccata fragilità difensiva nei secondi tempi ma ha ritrovato la vena realizzativa della coppia Marino-Tigges, mentre l’HSV targato Merlin Polzin è letteralmente decollato infilando tre vittorie consecutive dopo le macerie dell’avvio. La spinta offensiva dei locali unita al magic moment degli ospiti indirizza il pronostico sulla quota Multigol Casa 1-2.

La “cinquina” si chiude in Baviera con Augsburg-Union Berlino. La formazione di Manuel Baum vanta un attacco atomico da 16 reti totali ed è sempre andata a segno con almeno 2 gol a partita, ma incassa tantissimo come confermato nel rocambolesco 4-3 subito a Elversberg. L’Union ha invece blindato la porta dopo il terremoto di Monaco, collezionando due clean sheet consecutivi, compreso lo 0-0 di sette giorni fa contro il Dortmund. La potenza di fuoco dei bavaresi, unita alla necessità di punti dei capitolini, rende l’esito Gol la naturale conclusione per questo sabato di Bundesliga.

La nostra multipla

MAINZ-WERDER BREMA Multigol 1-3 Casa-Multigol 1-3 Ospite

LIPSIA-ELVERSBERG 1+Multigol 2-6

COLONIA-SCHALKE 04 1X+Multigol 1-4

PADERBORN-AMBURGO Multigol Casa 1-2

AUGSBURG-UNION BERLINO Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Augsburg-Union Berlino è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. La combo “1+Multigol 1-6” in Lipsia-Elversberg è quotata invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

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