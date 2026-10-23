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Pronostico Como-Sassuolo: non pagano il dazio Champions

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Como-Sassuolo è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un Como bellissimo quello ammirato contro il Manchester United nella terza giornata di Champions League in settimana. Una squadra, quella di Fabregas, che ha dominato per 90 minuti. Non era ipotizzabile minimamente. Qualcosa di unico.

Pronostico Como-Sassuolo
Pronostico Como-Sassuolo: non pagano il dazio Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E la truppa lombarda non dovrebbe pagare dazio contro il Sassuolo di Aquilani. Ovviamente ci potrebbe essere un po’ di turnover, lo sappiamo, ma i più forti, anche perché parliamo pur sempre di ragazzini, Cesc li dovrebbe mandare in campo dal primo minuto. Anche per farli abituare a certi ritmi, e il Como come sappiamo non è mai stato in Europa. Non è un momento semplice, tra le altre cose, per il Sassuolo. Due sconfitte nelle ultime tre dopo la bella vittoria contro la Juventus. Nel mezzo però c’è stato il pari contro il Milan, ma quando gioca fuori casa la truppa emiliana non riesce a dimostrare il suo valore.

Qualcosa manca sotto l’aspetto della personalità, e non è una cosa da imputare all’allenatore neroverde. Ma ci sono dei giocatori che si vede vanno in difficoltà quando sono sotto pressione. E la pressione si sente soprattutto quando ti allontani dalla tua comfort-zone. Il Como, insomma, è destinato a prendersi tre punti per rimanere in alto in classifica. E dare anche continuità alla bella prova di Firenze della passata settimana.

Come vedere Como-Sassuolo in diretta tv e streaming

Come vedere Como-Sassuolo
Come vedere Como-Sassuolo in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Como-Sassuolo, in programma sabato alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Como vincente, senza discussioni, dentro una sfida da almeno tre reti complessive. Sì, perché anche il Sassuolo dovrebbe comunque riuscire a segnare almeno un gol. Ma i tre punti sono abbastanza indirizzati.

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Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorsvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Lauriente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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