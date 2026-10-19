Pronostico Parma-Torino: per Gilardino è complicato

Parma-Torino è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’esordio di Gilardino sulla panchina del Parma è stato oggettivamente complicato, visto che si è dovuto presentare a San Siro contro l’Inter e quindi ha perso. Il Toro invece nell’ultimo match giocato ha battuto in casa l’Udinese, acuendo la crisi dei friulani e conquistando il secondo risultato utile di fila.

Negli ultimi due incroci il fattore campo ha fatto la differenza con una vittoria interna a testa. Ora, in questo momento, è complicato pensare che il match possa seguire questo trend. Il motivo è spiegato in maniera semplice: Gilardino è da poco sulla panchina degli emiliani mentre Abate ha potuto iniziare a lavorare in estate e qualcosa ha messo da parte, come sistema di gioco e come idee. Serve del tempo al tecnico di casa per trovare le giuste misure, mentre il Toro – che sta recuperando degli uomini importanti sulla prima linea – potrebbe riuscire a fare risultato.

Anche perché se poi andiamo a guardare esclusivamente quello che è il valore delle due rose, parliamo di club che hanno delle qualità diverse. Il Parma rischia grosso quest’anno, perché in estate ha ceduto qualche pezzo da novanta e non si è rinforzato a dovere. I piemontesi quindi possono considerare il colpaccio.

Come vedere Parma-Torino in diretta tv e streaming

Parma-Torino, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La quota del colpaccio esterno del Torino – che rilancerebbe le proprie ambizioni di classifica – è sì alta ma è in calo. Ci piace pensare che la squadra di Abate, sicuramente più pronta di quella di Gilardino, possa riuscire nell’impresa. Gara da meno di tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Parma-Torino

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Berbabe; Romero.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Rodriguez, Comuzzo; Belghaili, Vlasic, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Simeone, Adams.



POSSIBILE RISULTATO: 0-1