Pronostico Monza-Cagliari: c’è la quota in calo

Monza-Cagliari è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente il Cagliari. Dopo sei giornate gli isolani di Pisacane hanno tredici punti in classifica e hanno pure la migliore difesa del campionato con solamente tre gol subiti. Incredibile ma vero. In questo stato di forma, pensare di uscire indenni anche da Monza, non è un pensiero chissà così ardito.
A differenza della classifica, la squadra di Juric – almeno per quanto visto contro la Lazio domenica scorsa – è viva. Nel secondo tempo, nonostante l’uomo in meno, i brianzoli non solo hanno accorciato le distanze ma nei primi 25 minuti hanno rischiato di riprenderla e anche di ribaltarla. L’ingresso in campo di Dany Mota ha dato una scossa clamorosa e solamente un grande Mandas, e qualche errore sottoporta, non ha permesso la rimonta clamorosa.
Il Cagliari ha vinto gli ultimi due scontri diretti. Sia in casa che in trasferta ovviamente. E si presenta a questa partita libero mentalmente da pericoli di classifica e questo potrebbe fare la differenza. La tenuta difensiva è importante ma dovrebbe cadere, almeno in parte, contro il Monza lunedì sera. Sì, davanti Juric ha degli uomini importanti che possono fare la differenza. E pensare, comunque, che gli isolani siano in grado di vincerle tutte ci pare pure abbastanza arduo come pensiero. Insomma, andiamo a vedere sotto insieme come potrebbe andare a finire.
Come vedere Monza-Cagliari in diretta tv e streaming
Monza-Cagliari, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Sportbet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica.
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Il pronostico
Il Monza potrebbe tornare a fare punti contro un Cagliari lanciatissimo in classifica. Ci sta il pareggio, come ci sta una partita da almeno un gol per squadra con una quota che è fortemente in calo nelle ultime ore.
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Le probabili formazioni di Monza-Cagliari
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Magas; Mota, Ngonge; Varela.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Massolin; Mendy.
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