Pronostico Tottenham-Coventry: gli Spurs cercano una via d’uscita

Tottenham-Coventry è una partita di Premier League e si gioca lunedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Tottenham ha bisogno di una vittoria per dare una direzione diversa a una stagione cominciata tra difficoltà e risultati deludenti. Il pareggio ottenuto sul campo del Manchester United ha offerto un piccolo segnale di ripresa, ma non ha di certo cancellato l’avvio senza successi in campionato. Davanti al proprio pubblico, gli Spurs sono chiamati a trasformare i progressi mostrati nell’ultima uscita in tre punti, indispensabili per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica.

Il Coventry, invece, si presenta a Londra con un umore decisamente migliore. Dopo quattro sconfitte consecutive nelle prime giornate, la squadra ospite ha reagito conquistando due vittorie di fila: prima il successo esterno contro il Nottingham Forest, poi il convincente 4-1 rifilato al Newcastle. Una sequenza che ha restituito fiducia alla formazione di Frank Lampard e dimostrato come il salto di categoria, dopo le prime difficoltà, possa essere affrontato con maggiore efficacia.

La partita mette quindi di fronte due squadre con esigenze differenti, ma entrambe motivate a proseguire il proprio percorso di crescita. Il Tottenham dispone sulla carta di maggiori risorse e del vantaggio del campo, ma dovrà evitare di concedere spazi alle ripartenze avversarie. Il Coventry può invece contare sull’entusiasmo ritrovato e sulla possibilità di sfruttare le incertezze di una squadra ancora alla ricerca di equilibrio. Per i padroni di casa, la gestione della pressione sarà un aspetto decisivo.

Come vedere Tottenham-Coventry in diretta tv e streaming

La sfida tra Tottenham e Coventry è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Tottenham parte favorito soprattutto per la qualità complessiva della rosa e per il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi. Il pareggio contro il Manchester United può rappresentare una base da cui ripartire, ma servirà una prestazione più concreta negli ultimi metri per superare un avversario che nelle ultime due giornate ha trovato risultati e fiducia.

Il Coventry è in crescita e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre di livello superiore, ma confermarsi a Londra sarà un test impegnativo. La scelta è la vittoria del Tottenham: gli Spurs hanno l’occasione di sbloccarsi e le qualità per sfruttare il momento favorevole del calendario, pur dovendo prestare attenzione alla pericolosità degli ospiti in transizione.

Le probabili formazioni di Tottenham-Coventry

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie; Tonali, Bergvall; Kudus, Gallagher, Savinho; Solanke. Allenatore: De Zerbi.

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Pinnock, Thomas, Dasilva; Grimes, Yirenkyi; Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark; Awoniyi. Allenatore: Lampard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1