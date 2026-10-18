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Pronostico Real Madrid-Siviglia: Mourinho deve rispondere

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Real Madrid-Siviglia è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

I jolly pescati dalla panchina contro la Roma in Champions League hanno ulteriormente dimostrato qual è la qualità della rosa del Real Madrid di Mourinho. Che adesso, in casa contro il Siviglia, deve rispondere a Barcellona e Atletico che ieri hanno vinto e che hanno allungato.

Pronostico Real Madrid-Siviglia
Pronostico Real Madrid-Siviglia: Mourinho deve rispondere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per rimanere agganciato alle zone alte della graduatoria i madrileni hanno un solo risultato a disposizione. E sappiamo tutti qual è. Ecco perché ci aspettiamo una squadra pronta a colpire sin dai primi minuti nonostante l’assenza di Vinicius (e in questo momento non sappiamo proprio se sia un male) squalificato per 4 giornate. Adesso il Real è al quarto posto, uno sopra il Siviglia che ha iniziato davvero bene la stagione a differenza degli anni passati e che vorrebbe far continuare il momento magico.

Ma è assai complicato per tantissimi motivi, anche per i risultati evidentemente. Il Real infatti, nonostante le critiche e nonostante tutto quello che circola ogni match, nelle ultime cinque ha vinto quattro volte. Solo l’Atletico, ma è un derby, è riuscito a fermare questa squadra. Insomma, Mourinho deve rispondere. E risponderà.

Come vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

Come vedere Real Madrid-Siviglia
Come vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Real Madrid-Siviglia, gara valida per la nona giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

In una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, ci aspettiamo una vittoria del Real Madrid. I campioni sono troppi e tutti possono fare la differenza.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Siviglia

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.
SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume; Ejuke, Kochorashvili, Fofana, Correia; Ure.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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