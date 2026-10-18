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Pronostici Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes: il festival del gol

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Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes sono partite della settima giornata di Ligue 1 e si giocano domenica alle 17:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’unica squadra ancora imbattuta in tutto il campionato francese è il Monaco. Che in trasferta sul campo del Lorient se ne vuole tornare primo da solo in classifica. Ai monegaschi basta un punto per farlo, ed è questo il risultato che potrebbe venire fuori davvero, perché il Lorient ha iniziato discretamente il proprio campionato ed è tranquillo, ad oggi, a metà classifica.

Pronostici Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes
Pronostici Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes: il festival del gol (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Monaco tra le altre cose negli ultimi quattro scontri diretti contro questa formazione non ha mai vinto, collezionando pure nelle ultime due uscite altrettante sconfitte. Sono dati questi che devono per forza essere tenuti in considerazione e che ci spingono a dire che il momento ottimo, comunque, dei padroni di casa, dovrebbe serenamente continuare.

La sfida tra Paris Fc e Rennes mette di fronte due squadre che hanno davvero iniziato alla grande. Soprattutto i padroni di casa, di certo non abituati a queste posizioni di classifica, sognano un colpaccio clamoroso. Ma dal proprio canto il Rennes ha maggiore esperienza e sa gestire questo tipo di momenti. Ecco che in questo caso il nostro pronostico spinge a dire una cosa. E ve la diciamo sotto.

Come vedere Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes in streaming

Come vedere Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes
Come vedere Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes sono in programma domenica alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Comparazione quote

Il pareggio tra Lorient e Monaco è quotato 3.25 Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL tra Paris Fc e Rennes ha un valore di 1.52 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su SportBet.

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Il pronostico di Lorient-Monaco

Una gara da pareggio che permetterebbe al Monaco di rimanere almeno per un’altra settimana da solo in testa alla classifica. Occhio alla possibilità reale che entrambe le formazioni possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni

LORIENT (4-3-3): Mvogo; Adjei, Talbi, Toure; Sylla, Le Bris, Bernardeau, Kouassi; Makengo, Kone, Jensen.
MONACO (4-3-3): Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Diop, Abline, Golovin; Brunner.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Paris FC-Rennes

In questo caso il GOL è assicurato, perché i numeri (e l’ultimo precedente) ci aiutano a dire questo. Anche una bella quota quella di almeno una rete per squadra, da prendere assolutamente.

Le probabili formazioni

PARIS FC (4-3-3): Trapp; Camara, Otavio, Coppola, Traore; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko.
RENNES (4-3-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Rongier; Camara, Thomasson; Al-Taamari, Lepaul, Soumare.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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