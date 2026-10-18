Pronostico Sampdoria-Arezzo: Corradi salva la panchina

Sampdoria-Arezzo è una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Quattro punti dopo sei giornate sono pochissimi per la Sampdoria. Lo sappiamo. Ma la società, nonostante la pesante sconfitta della passata settimana, ha deciso di dare ancora fiducia a Corradi che contro l’Arezzo, avanti in classifica di due punti, si gioca la panchina.

Non ci sono incroci tra queste due squadre. Incredibile. Eppure è così. E la prima dei toscani al Ferraris non è semplice. Diremmo che sì, rimarrà il giorno importante per la truppa neopromossa, ma sotto il profilo del risultato almeno questa volta non ci aspettiamo chissà quale tipo di gioia. In casa, nell’ultimo appuntamento contro il Catanzaro, la Samp con cattiveria e voglia è riuscita a portare a casa l’affermazione, la prima e ancora unica dell’anno. Contro l’Arezzo, che lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza, i liguri hanno l’occasione di tirarsi fuori da una situazione di classifica che potrebbe essere complicata, se non messa alle spalle nel minor tempo possibile. Lo sappiamo, lo abbiamo visto anche in diverse occasioni negli ultimi anni, se non ti tiri fuori nel momento in cui puoi, allora poi tutto diventa assai più complicato da gestire.

Crediamo, quindi, che la Samp possa riuscire nell'”impresa” di vincere contro una squadra costruita evidentemente per altri obiettivi.

Come vedere Sampdoria-Arezzo in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Arezzo in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Sampdoria vincente. Ma l’Arezzo almeno un gol lo dovrebbe anche trovare. Occhio a quest’ultima quota, che sta salendo è vero, ma che ci piace parecchio.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Arezzo

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Cicconi, Ravanelli, Delli Carri, Di Pardo; Henderson, Makoumbou, Abildgaard; Insigne, Lauritsen, Verschaeren.

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti; Sala, Viviani, Ionita; Pattarello, Cerri, Tavernelli



POSSIBILE RISULTATO: 2-1