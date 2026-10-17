Pronostico Milan-Atalanta: tabù a rischio caduta con l’emergenza in difesa

Milan-Atalanta è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Milan e Atalanta sono accomunate dalla voglia di recitare un ruolo da protagoniste in questa Serie A, ma finora ci stanno riuscendo solo in parte. I rossoneri, pur rimanendo imbattuti, hanno già commesso troppi passi falsi (tre vittorie ma anche altrettanti pareggi) per tenere il ritmo di squadre come Inter e Roma e per ora devono accontarsi del sesto posto, a -4 dalla vetta. La Dea, invece, non ha ancora trovato continuità e ciò non sorprende più di tanto vista la rivoluzione tattica portata avanti da Maurizio Sarri, che va in una direzione opposta rispetto ai suoi predecessori transitati sulla panchina nerazzurra.

L’Atalanta in classifica ha tre punti in meno del Diavolo e paga soprattutto le tre sconfitte consecutive rimediate prima della sosta per le nazionali (Roma, Cagliari e Juventus). Lunedì scorso la vittoria per 3-1 sul fanalino di coda Venezia (doppio Krstovic e gol di Kessié) ha interrotto la striscia negativa ed ha permesso a Sarri di approcciare l’esordio nella League Phase di Conference League con i ciprioti del Pafos con una certa serenità. E difatti la Dea ha iniziato con il piede giusto in coppa, ottenendo un netto successo per 3-1.

Amorim a caccia di continuità

Europa rigeneratrice anche per il Milan, che nella seconda giornata della fase a girone unico di Europa League ha spazzato via 4-0 gli austriaci del Salisburgo nonostante il corposo turnover deciso da Ruben Amorim.

Mattatore della serata il 19enne Cisse, autore di una tripletta e già a quota 5 gol totali tra coppa e campionato. Una serata all’insegna della tranquillità in Austria, quello che ci voleva per smaltire le scorie del pareggio esterno con il Sassuolo di domenica scorsa (1-1). A questo Milan serve disperatamente continuità di rendimento, dal momento che in questi primi due mesi ha alternato buone prestazioni ad altre assolutamente rivedibili, cambiando pelle persino nella stessa partita. A San Siro Amorim dovrebbe proseguire con le rotazioni: dal 1′ di nuovo Gila, Modric, Pulisic e Ramos, ma tenere questo Cisse in panchina sarebbe un peccato mortale. Nella difesa a quattro il dubbio riguarda l’out sinistro, dove Moreira, Estupinan e Bartesaghi si contendono una maglia. Dall’altro lato, Sarri difficilmente recupererà Scalvini, Kessié e Bellanova, che hanno saltato il Pafos per infortunio. Stesso discorso per Raspadori, che si è fatto male tirando il rigore contro i ciprioti.

Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida Milan-Atalanta è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Milan non riesce a battere l’Atalanta da sei partite di fila (due pareggi e 4 sconfitte). Inoltre, la Dea ha vinto entrambe le ultime due trasferte giocate a San Siro contro i rossoneri. Quest’anno, però, il Diavolo è imbattuto e al “Meazza” viene da due vittorie consecutive senza subire reti.

La chiave tattica ruota attorno alle assenze pesanti della Dea. Senza Hien e Kossounou, e con Scalvini fortemente a rischio, Sarri deve reinventare la coppia centrale. Un problema enorme contro un Milan che fa della velocità e degli inserimenti negli spazi il suo punto di forza. Se Amorim schiererà dal 1′ Pulisic e Ramos (o la stella nascente Cisse), i rossoneri potendo attaccare la profondità metteranno a dura prova la linea alta dei bergamaschi. Rossoneri che dovrebbero dunque evitare la sconfitta in una gara da Gol+Over 2.5: il Diavolo viaggia a una media di 1.83 gol a partita, mentre l’Atalanta ha fatto registrare il segno Gol nel 66.7% delle uscite stagionali.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Pulisic, Gonçalo Ramos, Cisse.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1