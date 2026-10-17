Pronostico Leeds-Manchester United: rischio trappola a Elland Road

Leeds-Manchester United è una partita di Premier League e si gioca domenica 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Leeds si avvicina alla sfida di Elland Road con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche le avversarie più attrezzate. La squadra di Daniel Farke ha conquistato nove punti nelle prime sei giornate e occupa una posizione interessante in classifica. Dopo il netto 4-1 rifilato al Newcastle, è arrivato lo 0-0 contro il Crystal Palace, prima della sconfitta per 2-1 sul campo dell’Arsenal. All’Emirates i Whites hanno comunque tenuto testa ai campioni in carica, uscendo battuti di misura dopo una prestazione che lascia indicazioni positive.
Il Manchester United vive invece un avvio decisamente più complicato. I Red Devils hanno raccolto appena sei punti in sei partite e non riescono a dare continuità ai propri risultati. L’unica vittoria in campionato è arrivata contro l’Ipswich, mentre il derby perso contro il City e i pareggi con Fulham e Tottenham hanno alimentato i dubbi sulla squadra di Michael Carrick. La sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League ha aggravato il clima attorno al club, rendendo ancora più urgente una reazione.
La trasferta di Elland Road non è semplice: il Leeds ha mostrato organizzazione e capacità di sfruttare gli spazi, mentre lo United deve ritrovare solidità e maggiore incisività negli ultimi metri. Le assenze potrebbero incidere sulle scelte di Carrick, soprattutto in difesa e a centrocampo, ma la qualità offensiva dei Red Devils resta un fattore da non sottovalutare. La pressione del risultato, però, rischia di diventare un ostacolo se la partita non dovesse mettersi subito sui binari desiderati.
Come vedere Leeds-Manchester United in diretta tv e streaming
La sfida tra Leeds e Manchester United è in programma domenica alle 15, ora italiana, a Elland Road. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Leeds può sfruttare il fattore campo e il momento difficile degli avversari, ma lo United ha bisogno di interrompere la serie negativa e dispone di giocatori capaci di cambiare il volto della partita. Il rendimento recente dei padroni di casa offre garanzie maggiori, mentre gli ospiti devono ancora trovare un equilibrio stabile tra possesso, pressione e copertura difensiva.
Opteremmo, dunque, per pareggio o vittoria del Manchester United. La squadra di Carrick è chiamata a reagire dopo la sconfitta europea e potrebbe riuscire a evitare un altro passo falso, anche se la solidità mostrata dal Leeds rende difficile immaginare una trasferta agevole. Una gara combattuta, nella quale gli ospiti dovranno essere più concreti rispetto alle ultime uscite.
Le probabili formazioni di Leeds-Manchester United
LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Muharemović, Elvedi, Justin; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Yoro; Mainoo, Tielemans; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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