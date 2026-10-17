Atp Almaty, Bellucci-Etcheverry: sul cemento è tutta un’altra storia

Bellucci-Etcheverry è una partita valida per il primo turno dell’Almaty Open e si gioca lunedì 19 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Il tennis, è proprio il caso di dirlo, è un po’ come New York, nel senso che non dorme mai. Tant’è vero che Mattia Bellucci, una volta disputata la finale del Challenger di Jinan, dovrà subito correre alla volta di Astana, in Kazakistan, per debuttare all’Almaty Open.

Al primo turno gli è toccato in sorte un avversario di un certo peso, vale a dire Tomas Martin Etcheverry, sesta testa di serie del torneo kazako. Si gioca sul cemento indoor, una superficie che può valorizzare la capacità del mancino lombardo di accelerare gli scambi, ma occhio alle insidie di questo match. Guai a sottovalutare, infatti, l’argentino, che dispone di un ampio repertorio di armi potenzialmente in grado di mettere in difficoltà il rivale.

Il precedente più recente tra i due, in ogni caso, sorride a Bellucci. Agli Internazionali d’Italia, lo scorso maggio, l’italiano si impose in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3, recuperando alla grande dopo un primo set perso. Un risultato che dimostra la sua capacità di trovare soluzioni contro il gioco insidioso di Etcheverry, sebbene resti inteso che il cambio di superficie implichi condizioni differenti e imponga, di conseguenza, di non considerare quella vittoria una garanzia.

Bellucci-Etcheverry: il pronostico

Etcheverry parte con credenziali solide grazie alla maggiore esperienza nei tornei di alto livello e a un gioco costruito sulla potenza da fondo. Il suo dritto può diventare un vantaggio sul cemento, soprattutto quando riesce a comandare lo scambio senza essere costretto a colpire in corsa. L’argentino dovrà però prestare attenzione alla risposta mancina di Bellucci, capace di cambiare angoli e ritmo e di togliere riferimenti agli avversari.

Per l’azzurro sarà fondamentale tenere alta la percentuale di prime e cercare di non lasciare a Etcheverry il controllo degli scambi. Il successo di Roma offre un riferimento incoraggiante, ma il contesto indoor e la solidità dell’argentino rendono la sfida particolarmente impegnativa. A nostro avviso, Etcheverry ha più soluzioni per imporre il proprio tennis nel’arco della partita e appare meglio attrezzato per superare il primo turno, a patto di non concedere a Bellucci troppe occasioni in risposta.

Etcheverry in Bellucci-Etcheverry.