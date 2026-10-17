Pronostico Udinese-Lecce: termina la striscia di sconfitte

Udinese-Lecce è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il campionato dell’Udinese era iniziato con un pari contro il Como e una vittoria con il neopromosso Monza, a cui aveva fatto seguito il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Venezia. Da allora, però, i bianconeri si sono un po’ persi. Hanno incassato quattro sconfitte di fila nonostante un calendario sulla carta non del tutto proibitivo: Lazio, Inter, Cagliari e Torino, coi granata che nel posticipo di lunedì scorso hanno avuto la meglio 2-1, sfruttando un paio di errori davvero grossolani della difesa friulana, verso i quali ha puntato il dito anche il tecnico Kosta Runjaic.

Fatto sta che adesso la classifica comincia a preoccupare: 4 punti in 6 giornate è indubbiamente un bottino scarno, specie per una squadra che come lo scorso anno punta a salvarsi con largo anticipo, senza rischiare troppo.

Questo sarebbe anche l’obiettivo del Lecce, prossimo avversario dell’Udinese al Bluenergy Stadium. I salentini, tuttavia, rispetto agli uomini di Runjaic sono messi meglio in graduatoria, avendo 2 punti in più, frutto dei successi con le neopromosse Venezia e Monza. Per il resto, solamente sconfitte per la truppa di Eusebio Di Francesco, reduce da due KO consecutivi con Milan (3-0) e Bologna (1-2). Domenica il Lecce si è arreso ai felsinei malgrado una prestazione grintosa, lodata dallo stesso allenatore. È bastata una disattenzione, in ogni caso, per vanificare tutto, con la rete del rossoblù Enem che ha impedito ai giallorossi di tornare a fare punti.

A Udine Di Francesco ritrova l’attaccante Geubbels, pronto a partire dal 1′, ma sarà arruolabile pure il ristabilito Stulic. Assente invece Ilic a centrocampo per via di un problema muscolare: al suo posto Ngom. Nell’Udinese out Zaniolo, Abankwah, Zanoli e Gueye: Runjaic conta di recuperare quantomeno Piotrowski. Il tecnico tedesco riproporrà il 3-4-2-1 con Ekkelenkamp e Chakvetadze alle spalle di Davis.

Come vedere Udinese-Lecce in diretta tv e streaming

Udinese-Lecce, in programma domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’Udinese ha vinto appena una delle ultime otto gare casalinghe di campionato, rimanendo a secco di reti in ben 5 di questi incontri. Il Lecce è invece la squadra di A che aspetta il pareggio da più tempo: 10 giornate consecutive divise tra 5 vittorie e 5 sconfitte (ultimo pari lo scorso 25 aprile). In Friuli i salentini fanno storicamente fatica a tenere la porta inviolata, come dimostra il fatto che i friulani abbiano trovato la via della rete in 17 delle 18 sfide interne contro i giallorossi, con una media esatta di due gol a partita (36 totali).

Fermo restando che c’è da aspettarsi una reazione da parte della squadra di Runjaic, desiderosa di mettere fine alla striscia negativa, la scelta del Gol, seppur rischiosa, potrebbe dare soddisfazioni: l’Udinese ha incassato 13 gol in 6 gare e deve necessariamente scoprirsi per vincere, mentre il Lecce ha ritrovato gli attaccanti ed è sempre pericoloso nelle ripartenze e dai calci d’angolo (insieme all’Inter e alla stessa Udinese sono quelli che hanno sfruttato di più i tiri dalla bandierina).

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1