Pronostico Venezia-Napoli: nervi tesissimi in laguna

Venezia-Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Neanche il tempo di godersi il ritorno al successo in Serie A con il rotondo 3-0 di sabato scorso al Frosinone che a Castel Volturno i nervi sembrano essere di nuovo a fior di pelle. Il Napoli, tre giorni dopo la sfida di campionato coi ciociari, ha incassato la seconda sconfitta (su due) in Champions League, ribaltato dal Villarreal (3-1) e protagonista di un secondo tempo da incubo, inaccettabile per Massimiliano Allegri, che come aveva fatto prima della sosta a Firenze non le ha mandate a dire ai suoi davanti alle telecamere a fine match. “Se giochiamo così a Venezia usciamo con le ossa rotte”, sono state le parole del tecnico.

Neppure il passaggio alla difesa a tre a quanto pare è servito ad Allegri per migliorare la fase di non possesso, diventata una vera e propria ossessione per l’allenatore livornese. Gli azzurri avranno pure fatto registrare due clean sheet nelle ultime tre di campionato ma quando viene messa sotto pressione la difesa tende sempre a concedere qualcosa: lo si è visto in Champions e finanche col Frosinone, che pur non essendo riuscito a perforare la retroguardia partenopea ha avuto diverse occasioni – pulite – per riaprire la gara, altro dettaglio che Allegri ha digerito a fatica.

Serve, insomma, una reazione decisa. Un miglioramento tangibile sotto questo punto di vista che possa far riacquisire fiducia ad un gruppo che dà l’impressione di essere tutt’altro che unito e affiatato, alla vigilia di una settimana delicata e cruciale (Venezia, Bodø/Glimt e scontro diretto con la Roma nel giro di sette giorni).

Venezia, ecco Nicola

Il club lagunare, nel frattempo, ha dato il benservito a Giovanni Stroppa, l’allenatore della promozione che com’era già successo altre volte fatica a ottenere gli stessi risultati al piano di sopra. Gli arancioneroverdi sono ultimi in classifica – sei sconfitte su sei – e vengono dal 3-1 di Bergamo con l’Atalanta, fatale all’ormai ex tecnico. Al suo posto un esperto di salvezze disperate come Davide Nicola, pronto a rimettersi in carreggiata dopo l’esperienza complicata di Cremona. L’obiettivo è sistemare una difesa che ha subito la bellezza di 16 gol ed è in assoluto la peggiore del torneo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, nel Venezia sono da valutare le condizioni di Correia, uscito per infortuno contro la Dea. Sempre out Franjic, Adorante, Bella-Kotchap e Sverko. Dall’altro lato, Allegri ritrova Anguissa, Mati Olivera e Alisson Santos – solo panchina per i tre rientranti – e davanti potrebbe far rifiatare Hojlund lanciando Lucca dal 1′. In dubbio anche Neres, alle prese con un problema muscolare dopo il Villarreal. Certi i ritorni di Spinazzola e Lobotka, scalpita pure Beukema.

Come vedere Venezia-Napoli in diretta tv e streaming

Venezia-Napoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli non può permettersi altri passi falsi se non vuole compromettere la stagione e scatenare una rivoluzione totale. Nonostante la scossa legata all’arrivo di Nicola sulla panchina del Venezia, il divario tecnico e la fame di riscatto degli azzurri dopo la disfatta europea fanno pendere nettamente l’ago della bilancia verso i partenopei. La squadra di Allegri ha la qualità per colpire la peggior difesa della Serie A, ma le amnesie messe in mostra a Vila-real lasciano aperta la porta a un ipotetico gol della bandiera dei lagunari.

Le probabili formazioni di Venezia-Napoli

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Sagrado; Adams, Yeboah.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3