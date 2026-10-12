Pronostico Atalanta-Venezia: adesso la panchina è a forte rischio

Atalanta-Venezia è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Venezia ha avuto la forza di non esonerare Giovanni Stroppa durante la sosta nonostante lo zero in classifica. Ma la ripresa è una battaglia durissima per i veneti sul campo dell’Atalanta di Maurizio Sarri che, è vero, non ha iniziato alla grande questa annata – sei punti conquistati fino al momento – ma c’è da dire che il ricambio voluto, soprattutto sotto l’aspetto tattico, è stato troppo importante.

Questa sosta ha aiutato sicuramente i nerazzurri, tre settimane di lavoro aiutano eccome ad alzare il livello. E l’Atalanta, dalla propria, ha anche la possibilità di avvicinarsi alle zone che contano della classifica, lo sappiamo. Sarri non ha ancora dato quell’identità che serve, la sua identità. Qualche critica è arrivata ma la società non vuole sentire parlare di cambio. Anche perché sapeva che passare da una difesa a tre fatta per anni, a una a quattro, avrebbe avuto bisogno di partire per oliare i meccanismi.

Il Venezia nonostante lo zero in classifica almeno sotto l’aspetto delle prestazioni ha sempre fatto bene. Stroppa l’identità l’ha data ma avrebbe bisogno di sbloccarsi. Ma non sarà questa la partita. E chissà se alla prossima gara ci sarà ancora lui in panchina.

Come vedere Atalanta-Venezia in diretta tv e streaming

Atalanta-Venezia, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Atalanta vincente, dentro una partita che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. I padroni di casa si prenderanno i tre punti e metteranno a serio rischio la panchina di Stroppa.

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Le probabili formazioni di Atalanta-Venezia

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Correia; Adams, Yeboah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1