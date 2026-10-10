Pronostico Cagliari-Juventus: prova del nove nel fortino sardo

Cagliari-Juventus è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Cagliari è una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di Serie A: 4 vittorie in cinque gare per i sardi, che non iniziavano così bene dai tempi dell’indimenticato Gigi Riva e dello storico scudetto del 1970.

Una partenza davvero sorprendente quella della formazione guidata da Fabio Pisacane, sconfitta solo dall’Inter campione d’Italia in carica: gli altri match li hanno tutti vinti, incassando a malapena un gol. A Udine l’ultima impresa dei rossoblù, capaci di portare via i tre punti anche da un campo ostico come il Bluenergy Stadium grazie a una rete del figlio d’arte Maldini (0-1). La classifica è da vertigini per una squadra che non è abituata a stare così in alto: il Cagliari è quarto, a -1 da Roma, Lazio e Inter che al momento si stanno contendendo il primo posto. Un avvio da sogno.

La Juventus dovrà dunque affrontare i sardi con tutte le precauzioni del caso, a maggior ragione dopo un inizio di stagione che non si può considerare all’altezza di quelle che sono le ambizioni del club bianconero.

Tanti dubbi di formazione per Spalletti

La Signora ha perso già diversi punti per strada: pareggio in casa con il Milan (1-1) e sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo (3-2), due passi falsi parzialmente riscattati dalla goleada inflitta agli olandesi del NEC nella prima giornata di Europa League e dal perentorio 2-0 all’Atalanta prima della pausa, che ha permesso a Luciano Spalletti di trascorrere le tre settimane della sosta con meno pressioni sulle spalle. Ora però servirà maggiore continuità per provare a tenere il ritmo delle dirette concorrenti e la gara dell’Unipol Domus rappresenterà un bell’esame in tal senso.

Il tecnico bianconero negli ultimi giorni ha riabbracciato tutti i nazionali, compresi quelli tornati dal Sudamerica come Nico Gonzalez e Lucumì (in dubbio la loro presenza dal 1′), ed ha recuperato Cambiaso, in ballottaggio con Celik.

Alajbegovic è in lizza per una maglia da titolare ma è rientrato non al 100% dalla Bosnia (crampi) e non è detto che ce la faccia. In attacco Kolo Muani è favorito su Woltemade. Dall’altro lato, Pisacane dovrà fare a meno dell’infortunato Deiola: saranno Fazzini e Maldini a supportare Mendy dalla trequarti.

Come vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e streaming

La sfida Cagliari-Juventus, in programma domenica alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Cagliari vive un momento di forma entusiasmante e venderà cara la pelle tra le mura amiche, ma il divario di qualità complessiva e la fame di punti della Juve spingono i favori del pronostico verso la Signora. La squadra di Spalletti ha bisogno del blitz esterno per dare una sterzata definitiva al proprio campionato. Consigliamo a tal proposito il 2 fisso: Bremer e compagni hanno le armi tattiche (pressing alto e solidità difensiva) per spezzare il palleggio del Cagliari e costringere i sardi a difendere più bassi di quanto vorrebbero. Anche il No Gol, uscito tre volte negli ultimi quattro scontri, è una soluzione da esplorare, data l’organizzazione dei rossoblù e la capacità di contenimento dei bianconeri (la Juventus è la squadra che concede meno conclusioni agli avversari in tutta la Serie A, con appena 39 tiri subiti).

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1