Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Stamford Bridge non è casa dello Shakhtar, eppure in questa Champions League lo stadio londinese è diventato il palcoscenico delle sue partite casalinghe. Una situazione particolare, imposta dalla guerra in Ucraina, che rende ancora più insolito l’appuntamento con il Fenerbahçe. I precedenti, però, sorridono agli ucraini: undici confronti con squadre turche, dieci vittorie e un pareggio. Anche contro i gialloblù di Istanbul lo Shakhtar è ancora imbattuto.

La tradizione dovrà fare i conti con una squadra turca che arriva a Londra dopo una serata da ricordare. Il 3-2 rifilato al Liverpool ha rilanciato le ambizioni europee del Fenerbahçe, portandolo a cinque punti e al diciannovesimo posto della classifica. Anche in campionato il rendimento è migliorato, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite. Gli ospiti hanno dunque ritrovato fiducia proprio alla vigilia di una trasferta importante.

Dall’altra parte, la formazione di Arda Turan ha raccolto quattro punti in altrettante giornate e attraversa una fase poco brillante. Le sconfitte contro Inter e Sporting sono state seguite da due pareggi in campionato, mentre il dato offensivo europeo è piuttosto modesto: appena quattro reti segnate. Il Fenerbahçe ha più entusiasmo, ma deve fare i conti con un problema tutt’altro che secondario: non vince in trasferta in Champions League da dodici partite.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe in diretta tv e streaming

La partita tra Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Fenerbahçe ha sicuramente le credenziali per uscire da Londra con un risultato positivo. Il successo contro il Liverpool non è arrivato per caso e la qualità del reparto offensivo turco può mettere in difficoltà una difesa che nelle ultime settimane ha faticato a mantenere la porta inviolata. Difficile, però, ignorare la tradizione dello Shakhtar contro le formazioni turche e la necessità degli ucraini di sfruttare questa occasione per muovere la classifica.

La soluzione che convince maggiormente è il pareggio. Il Fenerbahçe parte con maggiore fiducia, ma il rendimento esterno europeo resta un’incognita pesante. Lo Shakhtar, pur senza attraversare il suo momento migliore, ha dimostrato di poter essere competitivo in questo tipo di confronti. Ci aspettiamo una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti e almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique; Nazaryna; Santana, Ocheretko, Marlon Gomes, Mendoza; Traore.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Guendouzi, Yuksek; Greenwood, Kahveci, Akturkoglu; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2