Monza-Fiorentina è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: dove vederla, probabili formazioni e pronostico.

Quella tra Monza e Fiorentina è una partita che mette in palio dei punti pesantissimi. Il Monza è terz’ultimo con sette punti, la Viola invece di punti ne ha collezionati 9 fino al momento.

Nonostante la classifica evidentemente deficitaria per entrambe c’è da dire che forse nessuna delle due se lo sarebbe meritata per il gioco che oggettivamente, soprattutto i padroni di casa – e pare qualcosa d’incredibile ma è così – hanno espresso nel corso di questa prima parte di annata. Juric ha pure dei giocatori importanti, soprattutto quel Varela che ha segnato con una regolarità disarmante. Vanoli ha cercato di dare un cambio di marcia alla Fiorentina dopo un avvio complicato di stagione. Non è che ci stia riuscendo nel migliore dei modi, ma qualcosa si è comunque visto ed è giusto ammetterlo.

Ora, in sei su sette scontri diretti che ci sono giocati in maniera recente, questa partita ha regalato almeno un gol per squadra. Crediamo possa succedere la stessa cosa anche stasera. E non ci stupiremmo, alla fine, se il pareggio fosse il risultato finale.

Come vedere Monza-Fiorentina in diretta tv e streaming

Monza-Fiorentina, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pareggio è quotato 3.70 su Goldbet e Lottomatica e a 3.70 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.47 su GoldBet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara come detto da almeno una rete per squadra. Occhio al pareggio perché nonostante la classifica brutta il Monza ha dimostrato di potersela giocare con tutti.

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Le probabili formazioni di Monza-Fiorentina

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Lucchesi; Toure, Akinsanmiro, Colombo, Magas; Pessina, Robinson; Varela.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Inao Oulai, Pote; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1