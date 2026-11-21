Sassuolo-Genoa è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: dove vederla, probabili formazioni e pronostico.
Il Sassuolo alla fine ha deciso di cambiare allenatore. Via Aquilani, che paga dei risultati deludenti – anche se probabilmente avrebbe avuto bisogno di più tempo – dentro D’Aversa, abituato a lottare per la salvezza.
I neroverdi sono un avvio di campionato promettente non sono riusciti in nessun modo a rialzarsi. Una situazione che ha portato all’addio anticipato dell’allenatore. Il Genoa dal proprio canto sente e vede la possibilità di togliersi una bella soddisfazione. De Rossi ha ingranato: tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato (prima della sosta la sconfitta contro il Milan), e in generale la sensazione di una squadra che sta crescendo e che quindi dovrebbe pure riuscire a salvarsi senza particolari problemi.
C’è una costante quando si incrociano queste due formazioni: segnano sempre entrambe. O almeno è successo così nelle ultime otto partite giocate (nove nelle ultime dieci) e siccome crediamo che entrambe, almeno all’inizio, proveranno a vincerla la partita – per motivi differenti – ci aspettiamo che anche stavolta il match possa regalare delle emozioni importanti.
Come vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv e streaming
Sassuolo-Genoa, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Intanto il GOL: quello che pare possa essere davvero assicurato in questa partita. Poi, per via dei momenti totalmente diversi, se dovessimo sbilanciarci crediamo che il Genoa possa riuscire a prendersi una vittoria esterna pesantissima. Ma è il fatto che entrambe troveranno la via della rete che ci fa stare tranquilli.
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Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Matic, Bakola; Cinquegrano, Thorstvedt, Lauriente; Esposito.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traore, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic.
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