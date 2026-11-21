Zverev e Medvedev si giocano un posto nella finale delle Atp Finals: precedenti, stato di forma e analisi della semifinale di Torino.

A Torino Alexander Zverev ha già mandato un messaggio chiarissimo: tre partite, tre vittorie e nessun set lasciato per strada. Il tedesco si presenta alla semifinale delle Atp Finals con il percorso migliore possibile alle spalle, ma adesso ci sarà ad attenderlo un avversario che conosce benissimo e che, storicamente, gli ha spesso rovinato i piani. Daniil Medvedev, infatti, diciamoci la verità, non è certo il tipo di ostacolo che si archivia come fosse una semplice formalità.

Il russo, dal canto suo, ha dovuto guadagnarsi la qualificazione fino all’ultimo incontro del girone, ma il successo per 6-3 6-4 contro Frances Tiafoe gli ha consegnato il pass per le semifinali. Prima aveva battuto Flavio Cobolli, mentre contro Carlos Alcaraz era arrivata una sconfitta. Zverev, invece, ha chiuso il proprio raggruppamento a punteggio pieno, superando Rafael Jodar, Ben Shelton e Arthur Fils sempre in due set.

Il bilancio dei confronti diretti racconta una storia favorevole a Medvedev, avanti 14-8. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: l’ultimo confronto, nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi del 2025, è stato vinto proprio da Zverev, capace di rimontare un set di svantaggio e imporsi al tie-break decisivo. Una vittoria che ha interrotto una striscia di cinque successi consecutivi del russo.

Zverev-Medvedev: il pronostico

Il tedesco ha certamente più certezze in questo momento. Il rendimento al servizio mostrato durante il girone è stato notevole e la capacità di comandare gli scambi da fondo campo gli permette di affrontare anche un ribattitore formidabile come Medvedev senza dover necessariamente forzare ogni punto. La superficie indoor, inoltre, valorizza la sua prima di servizio e il gioco aggressivo.

Naturalmente il russo resta un avversario pericolosissimo: la sua risposta può mettere in difficoltà chiunque e il bilancio degli scontri diretti dimostra quanto sappia interpretare questa sfida. Tuttavia, Zverev ha mostrato una continuità superiore durante la settimana torinese e sembra avere qualcosa in più anche sul piano della fiducia. La scelta è dunque orientata sul tedesco, pur aspettandosi una partita combattuta.

Zverev in Zverev-Medvedev.