Bologna-Udinese è una partita dell’undicesima giornata di Serie A: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

A Raffaele Palladino, che ha preso il posto di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna, è servito poco tempo per dare un senso a questa squadra. Quattro vittorie di fila non si trovano per caso, e adesso gli emiliani, contro l’Udinese in crisi profonda, vogliono la manita.

Zanetti, che invece si è preso il posto di Runjaic, ha iniziato con una sconfitta sul campo del Venezia. Non la migliore presentazione. Adesso ha avuto quel tempo necessario per riuscire a mettere la sua mano nella squadra, ma in questo momento il Bologna ha qualcosa in più. Cagliari, Milan, Monza e Parma sono state partite complicate per il Bologna, ma tutte portate a casa. La classifica si è fatta assai interessante. E sulle ali di un ritrovato entusiasmo evidente ci sia una squadra favorita. Beh, non solo per questo, ma anche per quelle che sono le qualità di una rosa costruita per fare un campionato importante.

L’Udinese avrebbe assoluto bisogno di punti e lo sappiamo. La classifica in questo caso è assai preoccupante e per riprendersi servirebbe una bella botta di fiducia. La partita perfetta, in questo caso, servirebbe per uscire fuori con un risultati positivo dal Dall’Ara. Non crediamo i tempi siano maturi per questo. Il Bologna vuole e troverà la manita.

Come vedere Bologna-Udinese in diretta tv e streaming

Bologna-Udinese, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Quinta vittoria di fila per il Bologna in campionato. E anche i bookmaker hanno capito che la truppa di Raffaele Palladino possa riuscire a prendersi tre punti pesanti. La quota della vittoria emiliana è infatti in calo nelle ultime ore.

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Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Mbangula; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; zaniolo, Ekkelenkamp; Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1