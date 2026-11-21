Juventus-Venezia è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante qualche innegabile progresso, il cammino della Juventus in campionato resta terribilmente incostante: da ottobre in poi i bianconeri hanno avuto la meglio su Lecce e Napoli, pareggiato con Cagliari e Fiorentina e perso con Lazio e Genoa. Una Signora fin troppo altalenante per pensare di poter alzare l’asticella delle ambizioni. Anche a Firenze, prima della sosta, la squadra di Luciano Spalletti ha messo in mostra sia luci che ombre e ne è venuto fuori un match pirotecnico (2-2), con la Juventus che ha creato tanto ma allo stesso tempo concretizzato poco e sofferto parecchio nella propria metà campo, al punto che nel finale la Viola avrebbe pure potuto portarla a casa con un po’ di malizia in più.

Senza continuità, Bremer e compagni non potranno colmare il già ampio divario nei confronti delle altre big: la Juve è solo settima, a -2 dal Frosinone sesto ma soprattutto a -6 dalla Champions League. Distanze che Spalletti non può assolutamente permettersi. Ecco perché il lunch match con il Venezia penultimo è uno di quelli da vincere senza se e senza ma.

I lagunari, tuttavia, a Torino arrivano con qualche certezza in più dopo aver conquistato il secondo successo stagionale due settimane fa contro l’Udinese, piegata 2-1 al “Penzo”.

Lagunari in crescita

Gli uomini di Davide Nicola, che prima della gara coi friulani le avevano perse tutte, ad eccezione dell’1-0 con il Napoli, hanno approfittato della crisi dei bianconeri e si sono così messi in tasca tre punti di platino, fondamentali per abbandonare temporaneamente l’ultimo posto. Una vittoria che non ha stupito più di tanto, se consideriamo che nelle due partite precedenti contro avversari del calibro di Inter e Como il Venezia avrebbe meritato di raccogliere almeno un pareggio.

Nicola allo Stadium riproporrà il 3-5-2 con il tandem d’attacco nuovamente composto da Yeboah e Adams. Per il resto ballottaggi a centrocampo e sulla corsia mancina (Busio-Basic e Mazzocchi-Haps). La Juve dovrà invece fare i conti con una situazione complicata tra difesa e centrocampo, dove le indisponibilità di Kalulu, Locatelli e Thuram restringono le possibilità di scelta dell’allenatore bianconero. McKennie e Cabal potrebbero presidiare le corsie esterne, mentre in avanti Kolo Muani e Alajbegovic dovrebbero agire alle spalle di Woltemade, con Yildiz ancora fermo ai box e Zhegrova recuperato ma destinato a partire dalla panchina.

Come vedere Juventus-Venezia in diretta tv e streaming

Juventus-Venezia, in programma domenica alle 12:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Malgrado i problemi di organico, la Juventus resta nettamente favorita anche alla luce dei precedenti. I bianconeri sono imbattuti da 14 confronti di Serie A contro i veneti e non hanno mai perso una gara casalinga contro di loro, con 11 successi e 3 pareggi. Anche il rendimento contro le neopromosse è incoraggiante, con 22 punti conquistati nelle ultime otto sfide. Di contro, il Venezia ha perso le ultime sei trasferte di campionato e non riesce a vincere due gare consecutive in Serie A dal novembre 2021. Il quadro suggerisce una Juventus chiamata a fare la partita e a sfruttare il maggiore tasso tecnico, pur senza aspettarsi necessariamente una passeggiata.

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0