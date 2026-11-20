Parma-Roma è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In campionato la Roma continua a viaggiare a ritmi da scudetto. Dopo l’ultimo successo con il Sassuolo (3-0), il terzo consecutivo, la squadra di Gian Piero Gasperini ha rosicchiato due punti alla Lazio capolista e si è portata a -2 dalla vetta: davanti solo i cugini biancocelesti e l’Inter campione d’Italia. In tre in un fazzoletto ristrettissimo. I giallorossi, come se non bastasse, sono ancora imbattuti in Serie A (8 vittorie e 3 pareggi), situazione che condividono proprio con i propri dirimpettai. Hanno inoltre il migliot attacco del torneo (31 gol) nonché la seconda miglior difesa (10 reti subite). Gasp, insomma, ha davvero poco da lamentarsi, a differenza di ciò che i suoi stanno vivendo in Champions League, dove loro malgrado sembrano essersi “specializzati” nelle rimonte subite (prima il Real Madrid e poi il Manchester United).

Nella prossima settimana ritorna la coppa dalle grandi orecchie, con la Roma che sarà ospite dei bi-campioni d’Europa del PSG. Una gara che, anche dal punto di vista mentale, può togliere diverse energie.

Ducali a +1 sulla zona rossa

Gasperini non vorrà certo correre questo rischio, anche se nella trasferta di Parma qualche calcolo dovrà farlo, pur avendo sfruttato la sosta per recuperare gran parte degli infortunati. I ducali sono tornati coi piedi per terra dopo i due risultati positivi (pareggio interno con l’Udinese e sorprendente successo per 3-0 in casa dell’Atalanta), arrendendosi al Bologna nel derby emiliano (1-2). Il gol di Sierro a dieci minuti dalla fine due settimane fa non è bastato per evitare il KO con i felsinei, in vantaggio 2-0 a metà ripresa grazie a Theate e Orsolini. Da quando in panchina c’è Alberto Gilardino, il Parma ha indubbiamente fatto dei passi in avanti, soprattutto sul piano della solidità, ma è ancora troppo poco per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un’incollatura.

Il tecnico gialloblù dovrà rinunciare a Romero, fermato da una lussazione alla spalla che lo terrà fuori fino all’inizio del 2027, ma pure a Diego Carlos, alle prese con un problema muscolare agli adduttori. Gasperini, dicevamo, potrà invece contare su alcuni recuperi importanti: Svilar tornerà tra i pali, Mancini sarà di nuovo disponibile in difesa e anche Dybala ha recuperato. Mora in vantaggio su Soulé, rientrato più tardi dagli impegni con la nazionale.

Come vedere Parma-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Parma-Roma, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Roma ha ottenuto 37 vittorie in 58 confronti di A contro il Parma, più di qualsiasi altra squadra. E ha vinto tutti gli ultimi 4 incroci. Al “Tardini”, inoltre, nelle ultime 20 sfide di campionato si è registrato un solo pareggio, con 13 successi giallorossi e 6 affermazioni emiliane. Il Parma proverà a sfruttare il fattore campo, ma dovrà fare i conti con una squadra che ha dimostrato una superiorità evidente sul piano offensivo. I ducali hanno mantenuto la porta inviolata soltanto in una delle 5 gare casalinghe disputate e hanno già incassato diverse reti contro avversarie di alto livello. La Roma, invece, ha segnato 12 gol nelle prime 5 trasferte di campionato e non perde lontano dall’Olimpico in Serie A dallo scorso aprile, contro l’Inter.

Gli uomini di Gasperini, in definitiva, hanno tutto per imporre il proprio gioco e sfruttare le difficoltà dei padroni di casa, anche se la gestione delle energie in vista dell’impegno europeo con il PSG potrebbe incidere sul ritmo della partita. La vittoria giallorossa, accompagnata da almeno due reti complessive, è la soluzione più convincente.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2