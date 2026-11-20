Como-Cagliari è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inter resta uno dei pochi tabù che questo strabiliante Como non riesce proprio ad abbattere e prima della sosta i lariani, reduci dal pantagruelico 9-1 rifilato al Lens qualche giorno prima in Champions League, si sono nuovamente inchinati ai nerazzurri (2-0), incassando la seconda sconfitta in campionato e venendo sorpassati dal Milan al quarto posto. Più lontana anche la vetta, ora distante sei lunghezze. Tra le cause del netto KO di San Siro (la squadra di Cesc Fabregas è stata offensivamente nulla, producendo a malapena 0.21 xG) c’era forse anche un pizzico di stanchezza e scarsa lucidità, dal momento che Nico Paz e compagni non sono così abituati a simili tour de force coppa-campionato.

La voglia di rivalsa, in ogni caso, sarà parecchia nella sfida casalinga con il Cagliari, che il Como non può sbagliare per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle concorrenti.

I sardi, a differenza dei lariani, hanno trascorso le due settimane di sosta con maggiore spensieratezza, perché nell’ultimo turno sono riusciti a interrompere la striscia di sconfitte (quattro di fila) battendo 1-0 una delle squadre più in forma di questa Serie A, il Frosinone di Massimiliano Alvini. Un match di grande sofferenza (0.98 gli xG dei rossoblù contro i 2.10 dei giallazzurri) ma che, anche grazie alle strepitose parate di Caprile, gli uomini di Fabio Pisacane hanno portato a casa, tornando a vincere dopo quasi due mesi.

I padroni di casa dovrebbero ritrovare Chalobah, anche se il suo impiego dal 1′ appare improbabile, mentre Diao potrebbe tornare tra i convocati. Restano invece da valutare le condizioni di Trepy per il Cagliari, uscito nell’ultima gara per via di un fastidio al flessore.

Come vedere Como-Cagliari in diretta tv e streaming

Como-Cagliari, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Cagliari quest’anno ha dimostrato di poter essere una squadra insidiosa soprattutto lontano dalla Sardegna, dove ha trovato la rete in quasi tutte le trasferte disputate in stagione. Complessivamente sono 7 i gol realizzati in 6 gare esterne, dato che contrasta con le sole 3 reti segnate nelle cinque partite casalinghe. I rossoblù hanno però perso le ultime tre trasferte e dovranno affrontare un avversario che concede pochissimo al “Sinigaglia”.

Attenzione però anche a un’altra statistica: il Como ha pareggiato 6 delle 9 partite disputate subito dopo una sosta per le nazionali dal proprio ritorno in Serie A, comprese le ultime due, entrambe terminate 0-0. Elemento che invita a non sottovalutare le difficoltà di ripartenza dopo la pausa. Nonostante questo, la superiorità tecnica e il rendimento interno dei lariani suggeriscono di puntare sulla squadra di Fabregas. Il Cagliari può trovare qualche spazio e ha dimostrato di saper segnare in trasferta, ma il Como parte con un vantaggio evidente e ha tutte le qualità per tornare alla vittoria.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Kofler, Juan Rodriguez; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1