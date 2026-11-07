Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette

Monza-Atalanta è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Sei partite senza vittorie e Sarri sempre più a rischio. La sconfitta contro il Parma e il pareggio in Conference League ha ulteriormente messo in difficoltà l’Atalanta che non riesce in nessun modo a togliersi dalla crisi. Anche perché, c’è da dirlo, non è che stia giocando bene per farlo.

Un momento negativo per la Dea, che ha una rosa importante ma che non riesce a esprimersi nel migliore dei modi. E di questo momento ne potrebbe approfittare il Monza di Juric, una squadra che per quello che ha fatto vedere fino al momento ha sicuramente raccolto meno di quanto meritasse. I lombardi hanno pure il capocannoniere della A, quel Varela appena convocato dalla nazionale maggiore portoghese, che è stato un colpaccio sul mercato. E l’attaccante vuole bagnare questa chiamata con una rete.

Nonostante la classifica sia complicata il Monza ha un buon atteggiamento in campo. Cosa che non ha invece la truppa bergamasca, molto lenta, prevedibile, e che alla prima difficoltà si scioglie. Certo, se andiamo a guardare i precedenti diremmo che non ci sarà partita: sono sette infatti le vittorie di fila dell’Atalanta quando ha affrontato il Monza. Ma questa striscia si dovrebbe interrompere proprio in questa domenica prima della sosta.

Come vedere Monza-Atalanta in diretta tv e streaming

Monza-Atalanta, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Crediamo che il Monza possa riuscire a prendersi un risultato positivo. Il pareggio ci piace, ma anche la doppia interna non è male come quota. Gara da GOL, anche.

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Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsamiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1