Pronostico Genoa-Milan: il Grifone vola ma c’è un dato che sorride al Diavolo

Genoa-Milan è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Milan continua ad alternare prestazioni esaltanti ad altre inaccettabili per un club con il blasone del Diavolo, mentre i suoi tifosi non riescono a scendere dalle montagne russe.

Giovedì scorso, a pochi giorni dalla serata trionfale contro l’Inter, che ha certificato il feeling dei rossoneri con le stracittadine – negli ultimi 8 derby il Milan non ha mai perso, facendo registrare 6 vittorie e 2 pareggi – è arrivato un nuovo inaspettato capitombolo in Europa League contro il non irresistibile Ferencvaros, andato via da San Siro con un successo pesante (0-2) e soprattutto con tre punti in tasca, lasciando la squadra di Ruben Amorim a quota 3 nella maxi-classifica della League Phase, addirittura ventottesima su trentasei e dunque fuori dalle prime 24 (1 vittorie e tre sconfitte finora per i meneghini).

In tanti sono apparsi sottotono, come se fossero i lontani parenti di quelli ammirati nel derby. E al tecnico portoghese, dalle voci che circolano, non l’avrebbe presa affatto bene, facendosi sentire nel duro confronto con la squadra.

Rossoblù rinati nell’ultimo mese

Sempre più complicato, insomma, inquadrare questo Milan, che in Serie A rimane comunque in piena corsa per un posto tra le prime quattro: rossoneri quinti, a -2 dal Como e a -3 dalla Roma, distanze tutt’altro che incolmabili. Amorim vuole regalarsi due settimane di sosta all’insegna della serenità, senza polemiche, ma per far sì che ciò accada servirà una prestazione “da Milan” a Marassi contro un Genoa completamente rinato nell’ultimo mese. Dall’ultima pausa per le nazionali, il Grifone ha vinto 4 gare su 5, arrendendosi soltanto alla Roma all’Olimpico. Nelle ultime due al “Ferraris” gli uomini di Daniele De Rossi hanno avuto la meglio su Venezia e Juve, senza neppure subire gol. Una settimana fa, invece, il successo in trasferta a Lecce (1-2) in un potenziale scontro diretto. Le voci di esonero del tecnico romano sono diventate un lontano ricordo: il Genoa dopo 10 turni è undicesimo, a +6 sulla zona retrocessione.

Contro il Milan De Rossi si affiderà di nuovo a Ellertsson ed El Shaarawy sulle fasce, mentre in attacco toccherà a Colombo affiancare Osmajic. Nel Milan proseguono le rotazioni: certi i ritorni dal 1′ di Gila, Moreira, Modric e Pulisic. Out Pavlovic, acciaccato, indisponibile insieme a Pietro Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Chukwueze (appena operato all’anca) e Gabbia.

Come vedere Genoa-Milan in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Milan, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Diavolo, al netto delle difficoltà, può contare su un attacco particolarmente produttivo: 21 gol nelle prime 10 giornate, almeno due reti realizzate in ciascuna delle ultime 4 partite e una striscia di 13 gare consecutive a segno in A. Il problema rimane la tenuta difensiva, con appena tre clean sheet stagionali e almeno una rete incassata in 4 delle ultime 5. Le assenze nel reparto arretrato potrebbero complicare ulteriormente la trasferta ligure.

Il Genoa, però, non è più la squadra fragile e discontinua ammirata nella prima parte della stagione. Il Grifone ha ritrovato efficacia offensiva, realizzando almeno due reti in tre degli ultimi quattro successi, e può affrontare il Milan senza particolari timori. I precedenti, tuttavia, sorridono nettamente agli ospiti: i rossoneri non perdono contro il Genoa da dieci confronti di Serie A e hanno vinto tutte le ultime quattro trasferte a Marassi. Inoltre, la formazione di Amorim è ancora imbattuta lontano da San Siro in questo campionato. Numeri che invitano a concedere fiducia al Milan, senza però sottovalutare la crescita dei padroni di casa. Da valutare sia il Gol che la combo X2+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Colombo, Osmajic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Gonçalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2