Pronostico Parma-Bologna: Palladino per continuare la scalata, Gila cerca conferme

Parma-Bologna è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alberto Gilardino e Raffaele Palladino sono subentrati entrambi da qualche settimana e, dopo qualche difficoltà iniziale, sembra che abbiano trovato la soluzione affinché le due emiliane “nobili”, Parma e Bologna, possano risollevarsi. I gialloblù sono reduci da due risultati utili consecutivi, circostanza che non era mai avvenuta finora. Pari a reti bianche con l’Udinese davanti al proprio pubblico e vittoria – la seconda in campionato – in quel di Bergamo, con un roboante e impronosticabile 0-3 rifilato all’Atalanta.

KO eccessivamente severo per la Dea, ma i numeri certificano il cinismo e la solidità di un Parma che è comunque riuscito a tenere la porta inviolata nonostante i 20 tiri totali dei nerazzurri e nonostante abbia segnato tre gol sugli unici tiri in porta (2.94 xG dell’Atalanta contro lo 0.46 dei ducali). Due indizi non faranno una prova, ma la sensazione è che Gilardino abbia inciso a livello difensivo, come confermato dai due clean sheet di fila. Il Parma, uscito momentaneamente fuori dalla zona rossa – la terzultima ha un punto in meno – deve però migliorare dal punto di vista realizzativo. Solo il fanalino di coda Venezia, infatti, ha segnato meno reti.

Nel caso del Bologna, invece, non possiamo limitarci a parlare di “timida ripresa”. Con Palladino al timone i felsinei hanno invertito la rotta: 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta da quando in panchina siede l’ex Fiorentina e Atalanta, che aveva già fatto qualcosa di simile un anno fa durante la breve esperienza con la Dea.

Sabato scorso i rossoblù hanno centrato il terzo successo consecutivo, a pochi giorni dal trionfo di San Siro (2-4 al Milan), ribaltando il Monza con i gol di Pobega e Bernardeschi (2-1). Con questo filotto Skorupski e compagni hanno rifatto capolino nella parte sinistra della classifica, salendo in nona posizione. Palladino nel derby emiliano dovrebbe recuperare Piccoli, ma è probabile che partirà nuovamente con Odgaard falso nove, affiancato da Bernardeschi e da uno tra Cambiaghi e Mbangula. Gilardino invece confermerà in porta Daffara, preferendolo a Corvi, mentre in attacco è ballottaggio tra Touré e Lontani (quest’ultimo convocato in nazionale).

Come vedere Parma-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida tra Parma e Bologna, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La vittoria contro il Milan e la rimonta sul Monza confermano la crescita del Bologna, capace di trovare soluzioni offensive differenti e di colpire anche attraverso gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. C’è poi un dato significativo: nel 2026 i felsinei ha già conquistato 10 vittorie in trasferta in Serie A, un rendimento esterno che certifica come i rossoblù brillino di più lontano dal “Dall’Ara”. Il Parma può comunque aggrapparsi a una tradizione recente favorevole negli scontri diretti, avendo vinto 2 delle ultime 3 sfide di campionato, anche se al “Tardini” i rossoblù sono rimasti imbattuti in sei delle ultime sette visite.

Il Bologna attraversa un momento nettamente migliore e ha dimostrato di saper fare risultato anche lontano dal proprio stadio. Non è campato in aria il segno 2. Il Parma, però, arriva da due gare senza sconfitte e potrebbe trovare almeno una rete davanti al proprio pubblico. La doppia chance esterna abbinata a una soglia minima di gol appare una soluzione equilibrata.

Le probabili formazioni di Parma-Bologna

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Lontani.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2