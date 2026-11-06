I pronostici del weekend (7-8 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici di sabato e domenica: cinque squadre vincenti, cinque Over 2.5 e cinque Gol tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

Dopo le coppe europee tornano protagonisti i principali campionati, prima della sosta per le nazionali. Il Veggente punta sulle vittorie di Arsenal, Borussia Dortmund, Roma, Real Madrid e PSG.

Tra le partite da almeno tre reti complessive, gli incroci fra expected goals prodotti e concessi suggeriscono Cagliari-Frosinone, Mainz-Bayern Monaco, Lipsia-Augsburg, Stoccarda-Werder Brema e Monza-Atalanta.

Spicca Lipsia-Augsburg: i padroni di casa hanno costruito 20,24 xG in otto giornate, mentre gli ospiti ne hanno concessi 20,83, il valore più alto della Bundesliga. L’Augsburg ha però anche prodotto 16,54 xG: può contribuire a una partita ricca di occasioni. Interessante anche Monza-Atalanta: dopo dieci giornate, i brianzoli hanno generato 16,07 xG, i bergamaschi 15,84. Le due difese hanno concesso rispettivamente 14,36 e 18,33 xG, un abbinamento che orienta verso l’Over.

I pronostici sulle altre partite

Per le partite da almeno una rete per parte, attenzione a Ipswich-Bournemouth, Manchester United-Aston Villa, Elche-Betis, Real Sociedad-Rayo Vallecano e Lens-Marsiglia.

In Francia, il Lens ha costruito 15,47 xG in nove partite e incrocia un Marsiglia che ne ha concessi 20,43. Gli ospiti hanno però già segnato 20 gol: ci sono argomenti per aspettarsi occasioni su entrambi i fronti. Elche e Betis hanno concesso rispettivamente 18,44 e 19,92 xG in undici giornate. Il Betis produce di più, ma anche l’Elche può sfruttare le opportunità lasciate dalla difesa avversaria.

In Premier, Manchester United e Aston Villa hanno concesso 14,97 e 14,76 xG in nove turni. Per Ipswich-Bournemouth, invece, convince soprattutto l’incrocio fra i 15,94 xG prodotti dai Cherries e i 16,95 concessi dall’Ipswich, che ha comunque già realizzato 14 reti.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Cagliari-Frosinone, Serie A, sabato 15:00

• Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Lipsia-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30

• Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga, sabato 18:30

• Monza-Atalanta, Serie A, domenica 15:00

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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Elversberg, Bundesliga, sabato 15:30)

• Arsenal (in Arsenal-Hull City, Premier League, sabato 16:00)

• Roma (in Roma-Sassuolo, Serie A, sabato 20:45)

• Real Madrid (in Valencia-Real Madrid, Liga, sabato 21:00)

• PSG (in PSG-Troyes, Ligue 1, sabato 21:05)

Comparazione quota totale (gol + over): 33.61 GOLDBET ; 45.66 SPORTBET; 33.61 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Elche-Betis, Liga, domenica 14:00

• Ipswich-Bournemouth, Premier League, domenica 15:00

• Real Sociedad-Rayo Vallecano, Liga, domenica 16:15

• Manchester United-Aston Villa, Premier League, domenica 17:30

• Lens-Marsiglia, Ligue 1, domenica 20:45

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