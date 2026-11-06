Pronostici Bundesliga 7 novembre ore 15:30: duello a distanza Borussia-Bayern

Bundesliga, sabato pomeriggio scoppiettante con le due squadre che condividono la vetta impegnate rispettivamente contro Elversberg e Mainz.
La nona giornata di Bundesliga propone un turno particolarmente interessante, con la lotta per il primo posto che si fa sempre più serrata. Bayern Monaco e Borussia Dortmund, dopo aver impattato 2-2 nel Klassiker della scorsa settimana, condividono la prima posizione a quota 18 punti e sono chiamate a difendere il primato. Alle loro spalle, nel frattempo, il gruppo delle inseguitrici cerca di approfittare di ogni passo falso. Il programma del sabato pomeriggio, con 4 partite in contemporanea alle 15:30, offre incroci dai numerosi spunti. Dai gialloneri impegnati contro la sorpresa Elversberg alla trasferta dei bavaresi sul campo di un Mainz in difficoltà.
Il Borussia Dortmund non vuole rallentare la propria corsa e parte con i favori del pronostico contro l’Elversberg. Gli uomini di Niko Kovac sono ancora imbattuti in campionato e hanno dimostrato una buona capacità di gestione del doppio impegno, come confermato anche dal recente successo europeo contro il Betis in Champions. Nell’ultimo Klassiker il pari è arrivato soltanto nel finale, grazie alla rete di Fabio Silva. Ma Schlotterbeck e compagni hanno comunque dimostrato di riuscire a tenere testa al Bayern.
Qualche problema arriva dall’infermeria, con il centravanti guineano Guirassy alle prese con un fastidio muscolare. Però il rendimento complessivo resta convincente. Di fronte ci sarà una squadra che sta andando oltre le più rosee aspettative. Settima in classifica, ha appena travolto il Mainz e conquistato la quarta vittoria stagionale. I neopromossi hanno già messo in difficoltà le big, ma il Borussia dispone di maggiore qualità e davanti al proprio pubblico difficilmente vorrà lasciare punti per strada. La giocata scelta è 1+Multigol 3-5, puntando su un successo dei padroni di casa all’interno di una gara con almeno tre reti.
Situazione decisamente più complicata per il Mainz, che ospita il Bayern Monaco dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa. La pesante battuta d’arresto contro l’Elversberg ha confermato le difficoltà di una squadra che sembra aver perso brillantezza rispetto alle prime giornate e che non ha ancora trovato la vittoria davanti ai propri tifosi.
I bavaresi, invece, arrivano dal convincente 2-0 ottenuto in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid e continuano a condividere la vetta della Bundesliga con il Dortmund. La formazione di Vincent Kompany ha dimostrato di saper gestire anche le difficoltà legate agli infortuni e può contare su un potenziale offensivo nettamente superiore. C’è però un dato che merita attenzione. Tredici degli ultimi 14 confronti diretti in Bundesliga hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Per questo la scelta è 2+Gol, combinazione che abbina la superiorità bavarese alla possibilità che anche il Mainz riesca a trovare almeno una rete.
Le previsioni sulle altre partite
Poi c’è il Lipsia che vuole approfittare del momento favorevole per restare agganciato alle prime posizioni. Mentre in Champions per i Roten Bullen continuano a far fatica, complice un calendario davvero impegnativo – in settimana hanno perso 3-2 in casa con il Manchester City – in Bundes hanno reagito mettendo a segno due vittorie consecutive contro Elversberg e Schalke 04 e realizzando sei reti senza subirne.
Cardoso è tra gli uomini più in forma e arriva da 3 gol nelle ultime due partite, mentre sulle corsie esterne Nusa e Gruda possono garantire velocità e imprevedibilità. L’Augsburg, al contrario, sta attraversando una fase complicata. Non vince da sei giornate e ha progressivamente smarrito le certezze mostrate a inizio stagione. Anche la tradizione recente è sfavorevole agli ospiti, che non riescono a battere il Lipsia in campionato dal 2017. I padroni di casa partono quindi con un vantaggio evidente, ma il rendimento altalenante dei bavaresi e la necessità di evitare rischi suggeriscono di non escludere un pareggio. La giocata consigliata è 1X+Gol. Il Lipsia può evitare la sconfitta, ma gli ospiti hanno le qualità per provare a interrompere il digiuno offensivo, complice la stanchezza dei sassoni.
Chiude il programma Paderborn-Eintracht Francoforte, con i padroni di casa che stanno provando a consolidare una posizione di classifica costruita soprattutto nelle ultime settimane. La neopromossa ha raccolto 8 dei suoi 9 punti nelle 5 giornate più recenti, mostrando progressi sia in fase difensiva sia nella capacità di sfruttare le occasioni.
L’Eintracht, però, arriva col vento in poppa. Il successo per 3-1 contro l’Amburgo ha confermato una crescita già evidente nelle ultime uscite, con tre vittorie nelle quattro partite più recenti tra campionato e coppa. Particolarmente interessante il rendimento di Ebnoutalib, autore di 6 gol in Bundesliga e a segno 3 volte nelle ultime 4 gare ufficiali. I rossoneri hanno più qualità e sembrano attraversare un momento migliore, ma il Paderborn ha dimostrato di essere un avversario scomodo e può sfruttare il fattore campo. La scelta ricade sul Multigol Casa 1-2.
La nostra multipla
BORUSSIA DORTMUND-ELVERSBERG 1+Multigol 3-5
MAINZ-BAYERN MONACO 2+Gol
LIPSIA-AUGSBURG 1X+Gol
PADERBORN-EINTRACHT FRANCOFORTE Multigol Casa 1-2
Comparazione quote
La combo “2+Gol” in Mainz-Bayern Monaco è quotata a 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 2.01 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-2” in Paderborn-Eintracht Francoforte è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.
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