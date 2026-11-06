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Pronostico PSG-Troyes: alla sosta con un’altra goleada

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PSG-Troyes è una partita della decima giornata di Ligue 1: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Niente ferma questo PSG. Nemmeno gli infortuni. E contro il Troyes in casa la squadra di Luis Enrique non avrà il benché minimo problema.

Pronostico PSG-Troyes
Pronostico PSG-Troyes: alla sosta con un’altra goleada (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro il Villarreal, nella gara di Champions League, i parigini hanno dato una nuova dimostrazione di forza incredibile. Una squadra costruita per vincere tutto e che rimarrà in corsa fino alla fine per tutti gli obiettivi della stagione. Il campionato, d’altronde, non è e non è mai stato in discussione, nonostante come lo scorso anno la formazione campione d’Europa in carica sia partita con il freno a mano tirato. Sì, proprio così. Come se Luis Enrique volesse dare un vantaggio alle varie squadre ma nessuno onestamente riesce a tenere il passo.

Insomma, prima della sosta, arriverà un’altra affermazione della capolista del campionato senza nessun tipo di problema. Dentro ad un match da almeno tre reti complessive. Un’abitudine, ormai.

Come vedere PSG-Troyes in streaming

Come vedere PSG-Troyes
Come vedere PSG-Troyes in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

PSG-Troyes è in programma sabato alle 21:05. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Gara ovviamente da vittoria interna senza patemi. Occhio però anche al gol del Troyes, una squadra che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di rinascita e che almeno un’esultanza nel corso di questo match dovrebbe anche riuscire a trovarla. La quota è in salita. Ma secondo noi è da tenere in assoluta considerazione.

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Le probabili formazioni di PSG-Troyes

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Doue.
TROYES (4-3-3): Konate; Maronnier, Monfray, Diaz, Gozzi; Mille, Karim, Diop; Ifnaoui, Ripart, Njada.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1
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