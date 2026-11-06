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Pronostico Mantova-Verona: il momento dell’aggancio

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Mantova-Verona è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Quattro risultati utili di fila. Le ultime due sono vittorie. Il Verona inizia a macinare gioco e punti e si sapeva che prima o poi la squadra di Baroni sarebbe arrivata. Ha le qualità per farlo.

Pronostico Mantova-Verona
Pronostico Mantova-Verona: il momento dell’aggancio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Mantova è una di quelle squadre che ha reso meglio in questo avvio di campionato, tant’è che in classifica, pure, è davanti di tre punti rispetto ai veneti. Ma crediamo sia arrivato il momento dell’aggancio. Anche perché i padroni di casa iniziano a perdere colpo. Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite. E si sapeva che non poteva reggere i ritmi. Il calo è fisiologico, lo sappiamo tutti. E il Verona, che invece è in netta crescita, ne può approfittare.

Anche il colpo esterno del Verona sul campo della Juve Stabia, nell’ultima gara in trasferta giocata quest’anno, è stato un segnale. Un campo complicato, difficile, nel quale Baroni è riuscito a fare il suo. E anche oltre. Ora, se hai anche Mosquera davanti che ha uno strapotere fisico incredibile e che vede la porta come mai gli è capitato fino al momento nella sua carriera, allora diventa più semplice. Ecco, il colpo esterno è in canna. Con annesso aggancio.

Come vedere Mantova-Verona in diretta tv e in streaming

Mantova-Verona in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La quota del GOL è in calo. E sì, almeno una rete per squadra ci può assolutamente stare. Poi crediamo che il Verona, per le qualità che ha, per i giocatori che ha, e per il momento che vive, possa riuscire nel colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Mantova-Verona

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Longonda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. 
VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Harroui, Le Borgne, Bernede; Sezonienko, Mosquera, Sarr. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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