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I pronostici di venerdì 6 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Eredivisie

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I pronostici di venerdì 6 novembre, nel nostro campionato inaugurano la giornata due squadre impelagate in zona rossa: a Venezia debutta il nuovo allenatore dell’Udinese. 

L’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A è uno scontro diretto tra una squadra, il Venezia, che non si è mai schiodata dal fondo della classifica e un’altra, l’Udinese, che è precipitata al penultimo posto in seguito a un’incredibile serie di risultati deludenti, che hanno pure convinto la società a rimuovere dall’incarico l’allenatore. Proprio in settimana il club friulano ha dato il benservito a Kosta Runjaic: al tecnico tedesco, lo scorso anno capace di condurre i bianconeri verso una salvezza tranquillissima, è stata fatale la rovinosa sconfitta con la Roma (2-5), addirittura la settima nelle ultime otto giornate. Da settembre in poi, per intenderci, l’Udinese hanno ottenuto a malapena un punto, frutto del pareggio a reti bianche con il Parma.

Zaniolo
I pronostici di venerdì 6 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Eredivisie (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Paolo Zanetti, il suo successore, dovrà prima di tutto restituire equilibrio a una formazione che ha incassato troppi gol e che sembra aver perso ogni certezza. Servirà però una risposta collettiva per uscire da una crisi che dura da settimane. Il Venezia, dal canto suo, nonostante le difficoltà realizzative, ha mostrato segnali di competitività anche nelle ultime sconfitte contro big come Inter e Como e davanti al proprio pubblico cercherà di sfruttare il momento delicato degli avversari.

A rendere più interessante la sfida ci pensano i precedenti. Negli ultimi cinque confronti diretti sono sempre arrivati almeno tre gol e l’Udinese è andata a segno in tutte le occasioni. Dato significativo, soprattutto considerando le difficoltà difensive mostrate dai friulani in questa stagione e la necessità di entrambe le squadre di cercare punti. La soglia dell’Over 1.5 appare quindi una soluzione accessibile, magari da abbinare alla doppia chance interna.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+OVER 1.5 in Venezia-Udinese, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • HAMMARBY (in Hammarby-Elfsborg, Allsvenskan, ore 19:00)
  • CAMBRIDGE UNITED O PAREGGIO (in Bristol Rovers-Cambridge United, FA Cup, ore 20:30)
  • SIVIGLIA (in Siviglia-Alavés, Liga, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • AEK Larnaca-Karmiotissa, 1st Division Cipro, ore 18:00
  • Rapid Vienna-WAC, Bundesliga Austria, ore 19:30
  • FC Eindhoven-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Vejle-Fredericia, Betinia Liga Danimarca, ore 18:00
  • Willem II-PEC Zwolle, Eredivisie, ore 20:00
  • Tolosa-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.60 GOLDBET; 8.03 SPORTBET; 7.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+GOL in Ascoli-Palermo, Serie B, ore 20:30

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