Pronostico Leeds-Tottenham: una via d’uscita adesso o mai più

Leeds-Tottenham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Cinque partite senza vittorie sono un bilancio che comincia a pesare per il Leeds. Dopo il convincente 4-1 rifilato al Newcastle, la squadra di Daniel Farke ha progressivamente smarrito la strada, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. I punti conquistati contro Manchester United e Sunderland hanno evitato un tracollo, ma il recente 2-0 sul campo del Bournemouth ha confermato le difficoltà di una formazione che fatica a ritrovare continuità. Il dodicesimo posto, con quattro lunghezze di margine sulla zona retrocessione, non lascia comunque spazio a troppe distrazioni.

Il Tottenham arriva invece a Elland Road con un umore decisamente diverso: dopo un avvio di campionato deludente, nel quale non era riuscito a vincere nessuna delle prime sei partite, il gruppo londinese ha finalmente cambiato passo. Il pareggio contro il Manchester United è stato seguito da tre vittorie consecutive contro Coventry, Chelsea e Crystal Palace. Nove punti che hanno permesso agli Spurs di risalire fino al nono posto, a quattro lunghezze dalla zona Champions. La squadra sembra aver ritrovato fiducia e soprattutto una maggiore concretezza, elementi che possono fare la differenza anche lontano da casa.

Il Leeds ha bisogno di interrompere la serie negativa, ma il momento degli ospiti suggerisce una partita tutt’altro che semplice per i padroni di casa. La formazione di Farke ha mostrato qualche limite nella fase offensiva e rischia di soffrire contro un Tottenham che nelle ultime settimane ha ritrovato brillantezza. Gli Spurs dovranno fare i conti con alcune assenze importanti, ma hanno comunque diverse soluzioni per mantenere alto il livello della propria manovra. La crescita recente e la maggiore qualità complessiva rendono la squadra londinese una candidata credibile a portare via punti da Elland Road.

Come vedere Leeds-Tottenham in diretta tv e streaming

Leeds-Tottenham si gioca sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Tottenham attraversa il momento migliore della propria stagione e le tre vittorie consecutive hanno restituito entusiasmo a un gruppo che nelle prime giornate aveva faticato parecchio. Il Leeds, al contrario, non riesce a vincere da cinque turni e continua a mostrare qualche problema nella costruzione del gioco offensivo.

Le assenze potrebbero complicare il compito degli ospiti, ma la crescita mostrata nelle ultime settimane rappresenta un elemento importante. Il Tottenham ha le qualità per sfruttare le difficoltà dei padroni di casa, motivo per il quale scegliamo il successo degli Spurs.

Le probabili formazioni di Leeds-Tottenham

LEEDS (3-5-1-1): Trafford; Bijol, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Bard; Aaronson; Calvert-Lewin.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Mateus Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2