Pronostico Musetti-Van Assche: una sfida che profuma di rivincita

Musetti-Van Assche, la sfida valida per gli ottavi di finale del Rolex Paris Masters è in programma giovedì 5 novembre: precedenti, ultime prestazioni e pronostico.
Lorenzo Musetti, adesso possiamo dirlo pur continuando a fare tutti gli scongiuri del caso, è inarrestabile: dopo aver superato Hubert Hurkacz, il carrarino ha firmato una vittoria di grande prestigio contro Alexander Zverev, battuto in due set, e si prepara ora ad affrontare Luca Van Assche negli ottavi di finale del Rolex Masters di Parigi. Un avversario che conosce bene e che soltanto pochi giorni fa lo aveva costretto a una battaglia lunghissima.
Il successo contro Zverev rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di Musetti: l’azzurro ha gestito con grande personalità il primo set, conquistato al tie-break, per poi prendere decisamente il controllo del secondo, chiuso 6-2. Dopo il titolo di Lione e la vittoria su Hurkacz, Lorenzo sta mostrando una continuità che negli ultimi mesi era mancata anche a causa dei problemi fisici.
Van Assche ha avuto un percorso altrettanto interessante: ha raggiunto questo turno superando Mariano Navone e Learner Tien, ragion per cui al di là delle Alpi ha già dimostrato tanto. Primo fra tutti, il fatto di possedere un tennis aggressivo e una buona capacità di reggere gli scambi prolungati, caratteristiche che possono creare qualche problema all’italiano.
Musetti-Van Assche: il pronostico
Il precedente più recente risale ai quarti di finale di Lione, dove Musetti si impose 7-6, 6-7, 6-4 dopo tre ore e 33 minuti. Una partita durissima, nella quale Lorenzo dovette anche fare i conti con i crampi. Van Assche aveva invece conquistato il primo confronto, agli Australian Open 2024, vincendo in cinque set.
Il pronostico, al di là dei precedenti, sorride a Musetti. La vittoria contro Zverev ha confermato un livello di gioco molto alto e il carrarino sembra aver trovato finalmente continuità. Van Assche è un avversario da non sottovalutare, ma questa volta Lorenzo potrebbe riuscire a gestire meglio il confronto, evitando una nuova maratona.
Musetti in Musetti-Van Assche
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