Home » TENNIS » Pronostico Musetti-Van Assche: una sfida che profuma di rivincita

Pronostico Musetti-Van Assche: una sfida che profuma di rivincita

di

Musetti-Van Assche, la sfida valida per gli ottavi di finale del Rolex Paris Masters è in programma giovedì 5 novembre: precedenti, ultime prestazioni e pronostico.

Lorenzo Musetti, adesso possiamo dirlo pur continuando a fare tutti gli scongiuri del caso, è inarrestabile: dopo aver superato Hubert Hurkacz, il carrarino ha firmato una vittoria di grande prestigio contro Alexander Zverev, battuto in due set, e si prepara ora ad affrontare Luca Van Assche negli ottavi di finale del Rolex Masters di Parigi. Un avversario che conosce bene e che soltanto pochi giorni fa lo aveva costretto a una battaglia lunghissima.

Musetti
Pronostico Musetti-Van Assche: una sfida che profuma di rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il successo contro Zverev rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di Musetti: l’azzurro ha gestito con grande personalità il primo set, conquistato al tie-break, per poi prendere decisamente il controllo del secondo, chiuso 6-2. Dopo il titolo di Lione e la vittoria su Hurkacz, Lorenzo sta mostrando una continuità che negli ultimi mesi era mancata anche a causa dei problemi fisici.

Van Assche ha avuto un percorso altrettanto interessante: ha raggiunto questo turno superando Mariano Navone e Learner Tien, ragion per cui al di là delle Alpi ha già dimostrato tanto. Primo fra tutti, il fatto di possedere un tennis aggressivo e una buona capacità di reggere gli scambi prolungati, caratteristiche che possono creare qualche problema all’italiano.

Musetti-Van Assche: il pronostico

Van Assche
Musetti-Van Assche: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il precedente più recente risale ai quarti di finale di Lione, dove Musetti si impose 7-6, 6-7, 6-4 dopo tre ore e 33 minuti. Una partita durissima, nella quale Lorenzo dovette anche fare i conti con i crampi. Van Assche aveva invece conquistato il primo confronto, agli Australian Open 2024, vincendo in cinque set.

Il pronostico, al di là dei precedenti, sorride a Musetti. La vittoria contro Zverev ha confermato un livello di gioco molto alto e il carrarino sembra aver trovato finalmente continuità. Van Assche è un avversario da non sottovalutare, ma questa volta Lorenzo potrebbe riuscire a gestire meglio il confronto, evitando una nuova maratona.

Musetti in Musetti-Van Assche

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Atalanta-Parma

Pronostico Atalanta-Parma: Sarri ha un solo risultato

Pronostico Sassuolo-Fiorentina

Pronostico Sassuolo-Fiorentina: aggancio e panchina a rischio

Spalletti

Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi