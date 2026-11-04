Pronostico Getafe-Brighton: problemi da risolvere in Europa

Getafe-Brighton è una partita della terza giornata di Conference League e si gioca giovedì 5 novembre alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Brighton si presenta al Coliseum con un biglietto da visita niente male: ha battuto Arsenal e Manchester City in Premier League e nelle prime due giornate di Conference League ha raccolto quattro punti senza subire gol. Il successo per 1-0 sul campo dei Citizens ha confermato il buon momento della squadra inglese, capace di abbinare risultati importanti a una solidità difensiva che finora ha fatto la differenza anche in Europa. Il pareggio a reti bianche contro lo Jablonec, tuttavia, dimostra che non sempre riesce a trasformare il proprio dominio in occasioni concrete.
Il Getafe, al contrario, ha cominciato la competizione con qualche difficoltà di troppo. Dopo il pareggio in Romania contro l’Universitatea Craiova, gli spagnoli sono crollati in casa contro il Lugano, incassando cinque reti e complicando subito il proprio cammino europeo. Anche in Liga è arrivata una pesante sconfitta per 4-0 contro l’Athletic Bilbao, ma la squadra di José Bordalás ha saputo reagire: prima il successo in Coppa del Re sul campo del Lebrijana, poi il 3-1 rifilato al Siviglia. Due vittorie che hanno restituito un po’ di fiducia a un gruppo chiamato ad alzare rapidamente il livello.
Il Brighton resta favorito, ma dovrà fare i conti con un avversario che arriva da una settimana positiva e che davanti al proprio pubblico non può permettersi un’altra serata come quella vissuta contro il Lugano. Il Getafe ha dimostrato di poter trovare la via del gol, soprattutto grazie a un reparto offensivo che può contare su più soluzioni. Dall’altra parte, gli inglesi hanno qualità e fiducia per mettere in difficoltà una difesa che in Europa ha già mostrato qualche crepa. La differenza di rendimento resta evidente: il Brighton ha più continuità e una struttura di gioco che offre maggiori garanzie. La squadra ospite parte quindi con i favori del pronostico, pur senza poter sottovalutare la voglia di riscatto degli spagnoli.
Come vedere Getafe-Brighton in diretta tv e streaming
Getafe-Brighton si gioca giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno “2” è quotato a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Brighton ha mostrato una condizione complessiva superiore e arriva da due vittorie di grande prestigio in campionato, mentre il Getafe ha ritrovato fiducia con i successi contro Lebrijana e Siviglia. Il pesante passivo europeo contro il Lugano, tuttavia, resta un segnale da non ignorare.
La squadra inglese, tirando le somme, dispone di maggiore qualità e ha dimostrato di saper gestire anche le trasferte più complicate. La scelta ricade sulla vittoria del Brighton.
Le probabili formazioni di Getafe-Brighton
GETAFE (4-2-3-1): Soria; Femenía, Abqar, Valou, Davinchi; Dakonam, Francho Serrano; Andrés García, Ünal, Risco; Azón.
BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Costinha, Svoboda, Boscagli, Hadjam; Yalcouyé, Hinshelwood, Groß; Osman, Rutter, O’Riley.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus