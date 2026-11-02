Pronostico Atalanta-Parma: Sarri ha un solo risultato

Atalanta-Parma è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Quattro gare senza vittorie sono troppe per l’Atalanta di Maurizio Sarri. E infatti la classifica piange, eccome. Però contro un Parma in crisi – che ha trovato contro l’Udinese il primo punto dell’era Gilardino – i nerazzurri bergamaschi potrebbero riuscire a prendersi una vittoria di assoluta importanza per aggiustare un poco le cose.

Anche perché, pure per via di quelli che sono i continui infortuni, si iniziano a fare delle polemiche sul tecnico che lo scorso anno era sulla panchina della Lazio. Non ci si aspettava onestamente una squadra così in basso in questo punto del campionato, anche se c’è da dire che dopo 10 anni di difesa a tre, passare a quattro dietro, ha bisogno di un assestamento. Ma il tempo scorre veloce e quindi le preoccupazioni aumentano e anche la possibilità che Sarri possa rischiare il posto rimane importante. Soprattutto se non riuscisse a trovare una vittoria contro il Parma, che di punti ne ha fatti solamente cinque in questo avvio di stagione.

Come vedere Atalanta-Parma in diretta tv e streaming

Atalanta-Parma, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Dea torna alla vittoria dopo 4 partite senza sorrisi. Il Parma non è in grado adesso di creare chissà quali pericoli. La truppa di Sarri, quindi, riprenderà la marcia.

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Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Fabbian, Toure; Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0