Pronostico Manchester United-Roma: questi numeri non lasciano tranquilli i tifosi inglesi

Manchester United-Roma è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Manchester United torna a giocare in Champions League con l’obiettivo di invertire una tendenza decisamente negativa. D’altra parte, il ritorno nella massima competizione europea, dopo due stagioni di assenza, si sta rivelando più complicato del previsto: alla vittoria per 4-0 contro il Sabah sono seguite le sconfitte contro Atletico Madrid e Como, rispettivamente per 2-0 e 4-1. I Red Devils occupano così il ventesimo posto nella classifica del torneo e hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi.
Le difficoltà non riguardano soltanto il palcoscenico europeo. In Premier League il Manchester United è sedicesimo, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e ha attraversato una lunga serie negativa, arrivando a otto partite consecutive senza vittorie in tutte le competizioni prima della trasferta contro il Chelsea. Un rendimento preoccupante, che ha alimentato i dubbi sulla tenuta della squadra e sulla capacità di ritrovare continuità.
La Roma, invece, arriva a Old Trafford con prospettive decisamente più incoraggianti. I giallorossi sono terzi in Serie A e non hanno ancora perso una partita in campionato, con sei vittorie e tre pareggi. In Champions League il percorso è stato meno lineare: dopo il pareggio contro il Fenerbahce e la sconfitta contro il Real Madrid, il successo per 4-0 sullo Slovan Bratislava ha permesso alla squadra di risalire fino al quindicesimo posto. La formazione di Gasperini ha quindi bisogno di un’altra prestazione convincente per avvicinarsi alle prime otto, ma può presentarsi in Inghilterra con maggiore fiducia rispetto agli avversari.
Manchester United-Roma: come vedere la partita in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester United e Roma è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il momento delle due squadre suggerisce di guardare con particolare attenzione alla Roma. I giallorossi hanno mostrato maggiore solidità in campionato e possono contare su un rendimento decisamente più convincente rispetto a quello degli inglesi. Il Manchester United continua invece a faticare, sia in Premier League sia in Champions, dove le ultime due sconfitte hanno evidenziato le difficoltà nel confronto con avversari di livello superiore. Anche le numerose indisponibilità indicate nella fonte complicano ulteriormente il quadro dei padroni di casa.
La Roma ha quindi un’occasione concreta per conquistare un risultato importante a Old Trafford. La squadra di Gasperini può sfruttare le incertezze degli avversari e affidarsi alla propria maggiore continuità per puntare al successo esterno. Il nostro pronostico è orientato sulla vittoria dei giallorossi.
Le probabili formazioni di Manchester United-Roma
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Santos, Tielemans; Mount, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
ROMA (3-4-3): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Malen.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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