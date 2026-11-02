Pronostico Barcellona-Aston Villa: non possono permettersi un altro passo falso

Barcellona-Aston Villa è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Barcellona torna in Champions League con la necessità di ritrovare certezze dopo una settimana complicata. Le due sconfitte contro Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno interrotto un percorso che, fino a quel momento, sembrava quasi impeccabile. In Europa, tuttavia, il bilancio resta positivo: le vittorie contro Feyenoord e Galatasaray avevano permesso ai catalani di partire con il piede giusto, prima della battuta d’arresto al Parco dei Principi, dove è arrivato un 4-2 che ha evidenziato le difficoltà della squadra contro un’avversaria di alto livello.

L’Aston Villa si presenta al confronto con un percorso europeo ancora immacolato. Tre vittorie in altrettante partite, contro Bruges, Fenerbahce e Viking, hanno portato gli inglesi nelle zone alte della classifica, a ridosso della vetta. Il cammino in Champions League è stato convincente, anche se il livello delle avversarie affrontate finora non era paragonabile a quello del Barcellona. In Premier League la formazione di Birmingham ha alternato risultati positivi e passaggi a vuoto, ma le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro giornate hanno contribuito a rilanciarla.

Il confronto mette quindi di fronte due squadre che hanno motivi diversi per cercare un risultato importante. Il Barcellona vuole dimostrare che le recenti sconfitte sono state soltanto un incidente di percorso, mentre l’Aston Villa punta a prolungare la propria serie positiva in Europa. I catalani possono contare su un potenziale offensivo di grande livello e sul fattore campo, ma dovranno fare i conti con una squadra che ha già dimostrato di saper sfruttare le occasioni a disposizione.

Barcellona-Aston Villa: come vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Barcellona e Aston Villa è in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa ha iniziato molto bene il proprio percorso europeo, ma la trasferta in Catalogna rappresenta un salto di qualità significativo rispetto agli impegni affrontati finora. Il Barcellona, nonostante le recenti battute d’arresto, dispone di un potenziale offensivo superiore e ha tutto l’interesse a reagire davanti al proprio pubblico. Le sconfitte contro PSG e Real Madrid potrebbero inoltre aumentare la determinazione dei padroni di casa, chiamati a dimostrare di poter competere con le migliori anche nelle serate più impegnative.

La scelta è orientata sulla vittoria del Barcellona. Il fattore campo e la maggiore qualità complessiva della rosa rappresentano elementi importanti, mentre il percorso fin qui positivo degli inglesi non sembra sufficiente per ribaltare il pronostico. I catalani hanno le risorse per interrompere la serie di vittorie europee degli avversari e tornare a conquistare tre punti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Aston Villa

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Cancelo, Cubarsi, Martin, Baldé; Rodri, Pedri; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Barkley, Buendia; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1