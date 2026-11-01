Pronostico Marsiglia-Tolosa: la striscia si allunga a 25

Marsiglia-Tolosa è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
E’ sicuramente successo qualcosa nella testa dei calciatori del Marsiglia, che dopo un avvio bruttissimo in stagione, nelle ultime tre giornate di campionato hanno piazzato tre vittorie. E ora gli uomini di Genesio vogliono senza dubbio rimanere con il sorriso sulle labbra.
Anche il Tolosa sta bene, e si presenta a questo match di domenica sera forte di 6 risultati utili consecutivi. Un bel cammino per la formazione ospite, anche se c’è da dire che non è stata assolutamente costruita per riuscire a vincerle tutte. O per meglio dire a non perdere nessun match. Il Marsiglia è ampiamente favorito, ha le carte in regola per prendersi questa vittoria e soprattutto ha una striscia apertissima contro questa formazione che ha intenzione di tenere viva, aperta.
Sì, perché negli ultimi 24 scontri diretti che ci sono stati tra questi due club, i padroni di casa non hanno mai perso: sono 15 le vittorie e 9 i pareggi. E riuscendo a portarla a 25, eguaglierebbe la striscia più aperta della storia con un solo avversario. Ecco, questa è una motivazione in più per riuscire nell’intento, vale a dire quello di continuare a scalare la classifica.
Come vedere Marsiglia-Tolosa in streaming
Marsiglia-Tolosa è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Comparazione quote
La vittoria del Marsiglia è quotata 1.93 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.43 su GoldBet e Lottomatica e 1.45 su SportBet.
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Il pronostico
Poker di vittorie consecutive per il Marsiglia contro una squadra sì in forma, ma che come detto prima non le può vincere tutte. La quota del GOL è in calo, e crediamo anche noi che entrambe possano riuscire nel corso del match a trovare la via della rete.
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Le probabili formazioni di Marsiglia-Tolosa
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Hojbjerg, Nnadi; Harit, Abdelli, Paixao; Maupay.
TOLOSA (4-4-2): Restes; Sigur, McKenzie, Nicolaisen, Tape; Donnum, Casseres, Vossah, Jorgensen; Russel-Rowe, Tengstedt.
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