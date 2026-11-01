I pronostici di domenica 1 novembre: Serie A, Bundesliga, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 1 novembre, tra le partite più attese ci sono Liverpool-Arsenal in Premier League e Juventus-Napoli in Serie A.

Nel posticipo domenicale della decima giornata si affrontano le due grandi ritardatarie di questi primi due mesi e mezzo di Serie A, la Juventus di Luciano Spalletti e il Napoli di Massimiliano Allegri. Quattordici punti in 9 partite per entrambe, ma sono i numeri con il segno meno che iniziano a preoccupare: -11 dalla vetta e, soprattutto, -6 dalla Champions League, l’obiettivo minimo sia dell’una che dell’altra.

Chi ci arriva peggio, però, è la Signora. Il passo falso nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa (2-0) ha rappresentato uno dei punti più bassi della storia recente di Madama – sicuramente il più basso della gestione Spalletti, in carica da un anno esatto – che ha incassato la terza sconfitta in campionato ed è precipitata all’ottavo posto.

Il Napoli arriva meglio alla sfida, soprattutto per la capacità di produrre occasioni e trovare la rete con continuità. La doppia chance esterna sembra una buona soluzione, mentre l’Over 1.5 si appoggia al momento offensivo degli azzurri e alle incertezze difensive mostrate da entrambe. La Juventus gioca in casa e avrà una motivazione supplementare dopo la figuraccia di Genova, ma al momento non offre garanzie sufficienti per puntare con convinzione sul segno 1. C’è inoltre un dato da non sottovalutare: quattro delle ultime cinque partite disputate dalle due squadre sono terminate con almeno 4 gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in Athletic Bilbao-Real Sociedad, Liga, ore 20:45

Vincenti

LAZIO (in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 15:00)

(in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 15:00) PALERMO (in Palermo-Vicenza, Serie B, ore 19:30)

(in Palermo-Vicenza, Serie B, ore 19:30) TRABZONSPOR (in Trabzonspor-Gaziantep, Super Lig, ore 14:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-Amburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Racing Santander-Real Madrid , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Groningen-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Frosinone-Torino , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Liverpool-Arsenal , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Juventus-Napoli, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.78 GOLDBET; 10.00 SPORTBET; 8.78 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Como-Venezia, Serie A, ore 12:30