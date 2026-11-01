Pronostico Palermo-Vicenza: la marcia riprende

Palermo-Vicenza è una gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Ci sta, eccome, un pareggio sul campo del Pisa, una squadra forte quella toscana e costruita per stare in alto in classifica. Il Palermo, però, è quasi riuscito nell’impresa di ribaltare il 2-0 con il quale è andato al riposo facendosi riprendere nel finale. Ma se doveva arrivare una prova di forza questa è sicuramente arrivata.
Ora, in casa è un’altra storia per i siciliani. Qualunque possa essere l’avversario i rosanero di Pippo Inzaghi partono con tutti i favori del pronostico. Figuriamoci se non lo fanno con il Vicenza, una formazione neopromossa che è stata solo ed esclusivamente costruita per raggiungere la salvezza.
Non ci sono dubbi, nessuno ne ha davvero, su come questo match potrebbe realmente andare a finire. Parliamo di due squadre che hanno un budget diverso, una mentalità diversa, e anche due rosa totalmente diverse. Per il Palermo arriverà un’altra vittoria importante per continuare il proprio cammino verso la Serie A. In poche parole, riprende la marcia.
Come vedere Palermo-Vicenza in diretta tv e in streaming
Palermo-Vicenza in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Ennesima vittoria del Palermo in questa stagione dentro un match che, nonostante abbia una quota altissima (ma è in discesa) potrebbe vedere solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno. Sul fatto che i ragazzi di Inzaghi si prenderanno i tre punti, comunque, non ci possono essere davvero dubbi.
Le probabili formazioni di Palermo-Vicenza
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Peda, Augello; Estevez, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Jonhsen; Pohjanpalo.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Pellizzari, Valoti, Corazza; Merkaj, Rauti.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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