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Pronostico Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa: non c’è due senza tre

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Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa sono partite della decima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

Ha bisogno di punti, l’Arezzo. Che viene da due sconfitte di fila. Ma l’Ascoli sta bene, è terzo in classifica, e nelle ultime cinque ha conquistato tre vittorie e due pareggi. Insomma, i bianconeri sono in formissima.

Pronostico Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa
Pronostico Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa: non c’è due senza tre (Profilo Instagram Pisa) – Ilveggente.it

Ma l’Arezzo in casa in generale ha fatto bene. Certo, non le ha vinte tutte – e non potrebbe essere altrimenti – ma anche le prestazioni sono state comunque soddisfacenti. Questa è una di quelle partite da tripla, che ha comunque una certezza.

Quattro risultati utili di fila per il Pisa (l’ultimo contro il Palermo in casa che ha tolto molte energie), ma la truppa di Bianco come sappiamo è una di quelle che può dire la propria fino alla fine per il secondo posto, quello che manda direttamente in Serie A. Il pareggio sul campo dell’Entella è stato importante per la truppa di Alessandro Nesta, che veniva dalla sconfitta contro il Padova interna. Ma in casa, gli irpini, sono pericolosi, quindi per il Pisa sarà complicato fare bottino pieno.

Come vedere Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa  in diretta tv e in streaming

Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa in programma domenica alle 15 saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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La vittoria dell’Ascoli è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica. Il pareggio tra Avellino e Pisa ha un valore di 3.20 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico di Arezzo-Ascoli

Una gara da almeno un gol per squadra. La quota della vittoria dell’Ascoli è in discesa. Occhio al colpaccio esterno.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Mena, Gilli, Ferrari, Cagnano; Eklu, Iaccarino, Sala; Pattarello, Mancuso, Leone. 
ASCOLI (3-5-2): Vitale; Venuti, Curado, Nicoletti; Silipo, Corradini, Damiani, Acampora, Guiebre; Brunori, D’Uffizi. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Avellino-Pisa

Non c’è due senza tre. Il Pisa viene da due pareggi di fila e potrebbe continuare con il terzo. Di certo questo match è da un gol per entrambe. E il pari è il risultato più probabile.

Le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Faticanti, Sounas, Moruzzi; Favilli, Biasci. 
PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Bozhinov, Angori; Zanon, Loyola, Correia, Leris; Marras, Moreo; Pittarello. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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