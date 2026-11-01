Pronostico Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa: non c’è due senza tre

Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa sono partite della decima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

Ha bisogno di punti, l’Arezzo. Che viene da due sconfitte di fila. Ma l’Ascoli sta bene, è terzo in classifica, e nelle ultime cinque ha conquistato tre vittorie e due pareggi. Insomma, i bianconeri sono in formissima.

Ma l’Arezzo in casa in generale ha fatto bene. Certo, non le ha vinte tutte – e non potrebbe essere altrimenti – ma anche le prestazioni sono state comunque soddisfacenti. Questa è una di quelle partite da tripla, che ha comunque una certezza.

Quattro risultati utili di fila per il Pisa (l’ultimo contro il Palermo in casa che ha tolto molte energie), ma la truppa di Bianco come sappiamo è una di quelle che può dire la propria fino alla fine per il secondo posto, quello che manda direttamente in Serie A. Il pareggio sul campo dell’Entella è stato importante per la truppa di Alessandro Nesta, che veniva dalla sconfitta contro il Padova interna. Ma in casa, gli irpini, sono pericolosi, quindi per il Pisa sarà complicato fare bottino pieno.

Come vedere Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa in diretta tv e in streaming

Arezzo-Ascoli e Avellino-Pisa in programma domenica alle 15 saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ascoli è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il pareggio tra Avellino e Pisa ha un valore di 3.20 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico di Arezzo-Ascoli

Una gara da almeno un gol per squadra. La quota della vittoria dell’Ascoli è in discesa. Occhio al colpaccio esterno.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Mena, Gilli, Ferrari, Cagnano; Eklu, Iaccarino, Sala; Pattarello, Mancuso, Leone.

ASCOLI (3-5-2): Vitale; Venuti, Curado, Nicoletti; Silipo, Corradini, Damiani, Acampora, Guiebre; Brunori, D’Uffizi.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Avellino-Pisa

Non c’è due senza tre. Il Pisa viene da due pareggi di fila e potrebbe continuare con il terzo. Di certo questo match è da un gol per entrambe. E il pari è il risultato più probabile.

Le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Faticanti, Sounas, Moruzzi; Favilli, Biasci.

PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Bozhinov, Angori; Zanon, Loyola, Correia, Leris; Marras, Moreo; Pittarello.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1