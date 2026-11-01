Home » TENNIS » Pronostico Norrie-Arnaldi: a Parigi c’è una serie da interrompere

Pronostico Norrie-Arnaldi: a Parigi c’è una serie da interrompere

di

Norrie-Arnaldi è una partita valida per il primo turno del Rolex Paris Masters: analisi dei precedenti e pronostico del match di lunedì.

Il Rolex Paris Masters mette di fronte Cameron Norrie e Matteo Arnaldi in un primo turno che rappresenta un passaggio importante per entrambi. Il britannico cerca continuità dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni, mentre l’azzurro ha bisogno di ritrovare fiducia dopo alcune eliminazioni premature. La superficie indoor potrebbe incidere sull’equilibrio della partita: Norrie è un mancino regolare, abile a costruire gli scambi con pazienza, mentre Arnaldi dovrà cercare di prendere l’iniziativa senza concedere troppo al rivale.

Arnaldi
Pronostico Norrie-Arnaldi: a Parigi c’è una serie da interrompere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Norrie arriva a Parigi dopo aver disputato un buon torneo a Vienna: all’esordio ha superato Francisco Cerúndolo con un netto 6-4, 6-1, mostrando una buona solidità da fondo campo. Il cammino si è interrotto agli ottavi contro Daniil Medvedev, ma il britannico ha dato battaglia fino all’ultimo, cedendo soltanto al tie-break del terzo set dopo aver vinto la seconda frazione. Una prestazione che può restituirgli fiducia, soprattutto per la capacità di restare competitivo contro un avversario di alto livello.

Il momento di Arnaldi è invece più complicato. L’italiano ha chiuso la sua partecipazione a Vienna con una sconfitta in due set contro Luciano Darderi, dopo essere stato eliminato anche a Lione da Lorenzo Musetti. Il problema principale è la difficoltà nel trovare continuità durante gli incontri: Matteo ha bisogno di ritrovare incisività con il servizio e maggiore precisione negli scambi da fondo, due aspetti che possono fare la differenza contro un giocatore particolarmente solido come Norrie.

Norrie-Arnaldi: il pronostico

Norrie
Norrie-Arnaldi: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’unico precedente tra i due risale al terzo turno degli US Open 2023, quando Arnaldi riuscì a imporsi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3. Un risultato importante per l’azzurro, che in quell’occasione conquistò una delle vittorie più significative della sua carriera. Da allora, però, il contesto è cambiato e soprattutto il rendimento recente dei due suggerisce un confronto diverso.

La nostra preferenza va a Norrie, poiché il britannico ha mostrato segnali di ripresa a Vienna e sembra arrivare all’appuntamento con maggiore fiducia, mentre Arnaldi deve ancora ritrovare il livello necessario per competere con continuità sul cemento indoor. Il precedente favorevole all’italiano impedisce di considerare la sfida scontata, ma la solidità di Norrie e le indicazioni offerte nell’ultimo torneo spostano l’ago della bilancia dalla sua parte.

Norrie in Norrie-Arnaldi.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lecce-Genoa

Pronostico Lecce-Genoa: doppio fattore determinante

Spalletti

Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi

Pronostico Frosinone-Torino

Pronostico Frosinone-Torino: la certezza è una sola