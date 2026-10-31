Pronostico Frosinone-Torino: la certezza è una sola

Frosinone-Torino è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Un Frosinone bellissimo che non sembra abbia nessuna intenzione di fermarsi. Un Torino che invece contro il Como è caduto alla fine, quando sembrava quasi tutto fatto. Due squadre che hanno iniziato bene la stagione, anzi una addirittura in maniera clamorosa. E la certezza, per questo match, ce l’abbiamo. Ma ve la diciamo sotto, dopo.

Non ci sono parole per descrivere, adesso, il percorso della truppa di Alvini. Troppo bello per essere vero. Una squadra che si è arrampicata al sesto posto in classifica e che gode di una bellezza disarmante. Contro il Lecce hanno segnato quasi tutti gli uomini offensivi, anche quel Raimondo capocannoniere del campionato. Il Toro sta dimostrando molto carattere. Sì, perdere contro i lariani ci sta perché sappiamo la qualità di quella formazione, ma il fatto di aver sognato fino a dieci dal termine il colpaccio è un altro segnale di una squadra che può dire la propria.

Il “problema” è uno solo: fin quando il Frosinone riuscirà a mantenere questo ritmo? Una domanda alla quale, ad oggi, non c’è risposta, soprattutto, sempre ad oggi, non sembra ci possano essere chissà quali problematiche. Ecco, adesso andiamo al pronostico finale.

Come vedere Frosinone-Torino in diretta tv e streaming

Frosinone-Torino, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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La vittoria del Frosinone è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.35 su GoldBet e Lottomatica.

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Il pronostico

La certezza della quale vi parlavamo prima è il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. E poi occhio all’ennesima vittoria del Frosinone che sta benissimo, è in forma, e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

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Le probabili formazioni di Frosinone-Torino

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fritz-Jim, Cacciamani; Simeone, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1