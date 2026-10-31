Home » CALCIO » Pronostico Frosinone-Torino: la certezza è una sola

Pronostico Frosinone-Torino: la certezza è una sola

di

Frosinone-Torino è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Un Frosinone bellissimo che non sembra abbia nessuna intenzione di fermarsi. Un Torino che invece contro il Como è caduto alla fine, quando sembrava quasi tutto fatto. Due squadre che hanno iniziato bene la stagione, anzi una addirittura in maniera clamorosa. E la certezza, per questo match, ce l’abbiamo. Ma ve la diciamo sotto, dopo.

Pronostico Frosinone-Torino
Pronostico Frosinone-Torino: la certezza è una sola (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non ci sono parole per descrivere, adesso, il percorso della truppa di Alvini. Troppo bello per essere vero. Una squadra che si è arrampicata al sesto posto in classifica e che gode di una bellezza disarmante. Contro il Lecce hanno segnato quasi tutti gli uomini offensivi, anche quel Raimondo capocannoniere del campionato. Il Toro sta dimostrando molto carattere. Sì, perdere contro i lariani ci sta perché sappiamo la qualità di quella formazione, ma il fatto di aver sognato fino a dieci dal termine il colpaccio è un altro segnale di una squadra che può dire la propria.

Il “problema” è uno solo: fin quando il Frosinone riuscirà a mantenere questo ritmo? Una domanda alla quale, ad oggi, non c’è risposta, soprattutto, sempre ad oggi, non sembra ci possano essere chissà quali problematiche. Ecco, adesso andiamo al pronostico finale.

Come vedere Frosinone-Torino in diretta tv e streaming

Come vedere Frosinone-Torino
Come vedere Frosinone-Torino in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Frosinone-Torino, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.35 su GoldBet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La certezza della quale vi parlavamo prima è il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. E poi occhio all’ennesima vittoria del Frosinone che sta benissimo, è in forma, e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Frosinone-Torino

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fritz-Jim, Cacciamani; Simeone, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Cagliari

Pronostico Lazio-Cagliari: una marcia inarrestabile

Pronostico Como-Venezia

Pronostico Como-Venezia: ormai vincono anche queste partite

Modric

Pronostico Milan-Inter: i precedenti più recenti smentiscono le quote