Pronostico Milan-Inter: i precedenti più recenti smentiscono le quote

Milan-Inter è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il primo derby della Madonnina della Serie A 2026-27 coincide con il momento probabilmente più delicato finora del Milan di Ruben Amorim, che in settimana nel turno infrasettimanale ha incassato la prima sconfitta del suo campionato, crollando inopinatamente nel secondo tempo contro il Bologna a San Siro (2-4). Prosegue, dunque, questa versione del Diavolo a due facce, che alterna troppo spesso una prestazione da Milan a un’altra disastrosa, a volte anche nel corso della stessa partita.

I rossoneri nel primo tempo erano riusciti a ribaltare i felsinei, in vantaggio dopo 8 minuti, con una doppietta del talentino Cisse, ed il match sembrava essere tornato sui giusti binari. Nella ripresa, però, l’intensità è calata, la squadra ha palesato stanchezza e i cambi del tecnico portoghese sono apparsi nuovamente cervellotici. Il Bologna, di fronte a un Milan così in difficoltà, non se l’è fatto ripetere due volte e nel giro di poco più di 20 minuti ha segnato tre reti, approfittando di una difesa che in certe circostanze appare davvero fragilissima. Una battuta d’arresto che preoccupa, soprattutto in vista della stracittadina. E che ha fatto scivolare il Diavolo al quinto posto, a -7 dalla vetta occupata da Inter e Lazio. A fine gara Amorim è finito sul banco degli imputati: il suo Milan, forse anche a causa dei troppi cambiamenti operati dall’allenatore, fatica a trovare un’identità.

Se vuole evitare che le cose precipitino, l’ex tecnico di Sporting e Manchester United deve fare in modo che il Milan sia più continuo e che non fallisca gli appuntamenti importanti (fino a questo momento nessuna big battuta).

Inter stanca ma solida

Il derby rimane indubbiamente una partita a sé ma con un Milan alle prese con così tanti problemi non stupisce che per i bookmaker l’Inter sia di gran lunga davanti ai rossoneri nelle quote.

I campioni d’Italia, pur essendo un po’ in debito d’ossigeno per via dei tanti impegni consecutivi, stanno tenendo botta, a conferma del fatto che in Italia hanno ben pochi rivali.

Domenica scorsa la rimonta al cardiopalma a San Siro con la Fiorentina, ribaltata nel recupero. Mercoledì invece la vittoria per 2-0 a Venezia arrivata però dopo 80 minuti insoddisfacenti da parte della squadra di Cristian Chivu, dal momento che l’avversario era il fanalino di coda della Serie A. L’allenatore nerazzurro, accortosi di aver esagerato con il turnover, è riuscito a spostare l’inerzia rimettendo gran parte dei titolari e solo allora ha sbloccato un match che per oltre tre quarti di gara aveva visto l’Inter creare troppo poco. Il ruolino della Beneamata resta tuttavia impressionante: 8 vittorie e un pareggio, che per ora significano primo posto a quota 25 punti a braccetto con la sorprendente Lazio. Calhanoglu e compagni, non impeccabili in difesa, vantano il miglior attacco con 25 gol in 9 giornate.

Chivu per la stracittadina non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati (Lautaro Martinez, Luis Henrique, Pavard, Jones, Stones) e per la porta dovrà decidere se riaffidarsi a Josep Martinez oppure se dare fiducia a Provedel, che ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. Dall’altro lato, Amorim spera di riavere almeno due tra Gila, Rabiot e Moreira, che si sono allenati con il resto del gruppo e verranno sicuramente convocati. L’infermeria, in ogni caso, rimane affollata: assenti Loftus-Cheek, Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. In dubbio anche la convocazione di Tomori.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

Milan-Inter è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Sulla carta il divario appare abbastanza netto, ma c’è un dato che impedisce di considerare questo derby già scritto: l’Inter non batte il Milan dall’aprile 2024, mentre i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre confronti tra campionato e Coppa Italia senza subire gol.

Nerazzurri favoriti, ma la sorprendente striscia negativa nei derby impone una certa cautela sulla vittoria secca dei campioni d’Italia. Il Diavolo ha dimostrato di saper disinnescare l’attacco dell’Inter negli ultimi precedenti, ma il recente 4-2 contro il Bologna solleva dubbi sulla tenuta della retroguardia rossonera, specchio di una squadra finora indecifrabile. Per chi cerca una soluzione più ambiziosa, si può valutare la doppia chance esterna (X2) unita al segno Gol, puntando su una gara nella quale entrambe riescano a trovare la rete almeno in un’occasione.

Si può valutare anche l’X Primo Tempo: dopo il crollo col Bologna, il Milan avrà voglia di riscattarsi davanti ai propri tifosi e potrebbe partire con maggiore attenzione, rendendo plausibile una prima frazione equilibrata e combattuta.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Modric, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gonçalo Ramos.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2