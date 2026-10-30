Pronostici Bundesliga 31 ottobre ore 15:30: niente segni secchi tra difese fragili e attacchi on fire

Bundesliga, prima del Klassiker sono in programma 5 gare interessanti: il Leverkusen ospita uno Stoccarda in crisi mentre il ‘Gladbach cercherà di dare continuità al primo successo.

In Bundesliga è tutto pronto per il Klassiker tra Borussia e Bayern, ma prima della sfida più attesa sono in programma cinque gare che promettono spunti molto interessanti, tra squadre chiamate subito a reagire e difese che continuano a concedere troppo. A questo punto della stagione i primi equilibri della classifica cominciano a delinearsi, ma basta una giornata storta per rimettere tutto in discussione.

Uno dei match da attenzionare è quello tra Bayer Leverkusen e Stoccarda. Le Aspirine arrivano dalla pesante battuta d’arresto contro l’Hoffenheim, che ha interrotto una lunga serie positiva e frenato la rincorsa alle posizioni di vertice. Una sconfitta che impone una risposta, soprattutto sul piano offensivo. Prima di quell’ultima uscita, il Leverkusen aveva trovato almeno due reti in ciascuna delle 10 gare ufficiali disputate sotto la guida di Carles Martinez.

Il problema è che anche lo Stoccarda attraversa una fase delicata. Due vittorie e 5 sconfitte rappresentano un bilancio decisamente deludente, soprattutto se confrontato con quello della passata stagione. Il KO contro il Borussia Monchengladbach, arrivato contro una formazione che fino a quel momento non aveva ancora conquistato punti, ha aggravato la situazione. I precedenti, inoltre, raccontano di un confronto tutt’altro che scontato. Lo Stoccarda aveva già punito il Leverkusen in casa nel gennaio scorso e si era imposto anche nell’ultimo incrocio di maggio. Proprio per questo preferiamo non affidarci ciecamente al segno 1. La giocata 1X+Over 2.5 copre un eventuale pareggio e punta su una partita con almeno tre reti. Scenario compatibile con le fragilità mostrate da entrambe.

Schalke 04-Lipsia propone invece una situazione particolare: i padroni di casa arrivano da un pari senza reti a Colonia e continuano a faticare enormemente quando devono costruire gioco davanti al proprio pubblico. Il dato più pesante riguarda proprio il rendimento interno. Nessuna vittoria e nessun gol segnato nelle tre gare casalinghe. Un limite che non può certo essere ignorato.

Il Lipsia, al contrario, ha ritrovato entusiasmo travolgendo l’Elversberg per 4-0, con una ripresa particolarmente produttiva. Gli ospiti non sono però impeccabili lontano da casa. Nelle ultime sei trasferte hanno raccolto una sola vittoria e incassato parecchie reti. È un elemento che sconsiglia di considerare la partita una formalità, sebbene il divario offensivo resti evidente. Lo Schalke deve ancora dimostrare di saper incidere negli ultimi metri, mentre il Lipsia ha maggiore capacità di colpire quando trova spazi. Per questo optiamo per una soluzione legata alla produzione offensiva dei padroni di casa: Multigol Casa 1-3. La giocata richiede allo Schalke di segnare almeno una rete, ma consente di restare dentro il pronostico anche in caso di 2 o 3 gol.

Le previsioni sulle altre partite

La sfida tra Borussia Monchengladbach e Paderborn mette di fronte due squadre con motivazioni importanti e caratteristiche che possono favorire una partita movimentata.

Il Gladbach si è finalmente sbloccato, conquistando la prima vittoria grazie alla rimonta contro lo Stoccarda. Un successo prezioso soprattutto per il morale, dopo un avvio complicato e una difesa che continua a concedere troppo. In casa i Fohlen hanno mostrato una certa vivacità offensiva, ma la media di 2.50 reti subite a partita racconta quanto sia difficile fidarsi della loro tenuta difensiva.

Il Paderborn arriva invece dalla vittoria di misura sull’Amburgo e sembra aver trovato maggiore continuità, dopo aver messo insieme due risultati utili consecutivi per la prima volta in stagione. Anche lontano dalle proprie mura ha dimostrato di poter segnare e concedere delle occasioni, con una media di 1.50 gol fatti e altrettanti subiti nelle trasferte indicate. Il quadro suggerisce una gara nella quale il ‘Gladbach possa sfruttare il fattore campo, senza però avere garanzie di controllo. La scelta ricade sull’1X+Multigol 2-4.

Passiamo poi ad Augsburg-Friburgo, partita nella quale la doppia chance esterna accompagnata dall’Over 1.5 appare una soluzione più equilibrata rispetto alla vittoria secca degli ospiti. L’Augsburg non vince da cinque turni di campionato e continua a pagare una certa fragilità, anche se le prestazioni non sono sempre state così negative come suggeriscono i risultati. In casa, tuttavia, la squadra ha mostrato una discreta capacità di trovare la porta, con una media di 2 gol. Il Friburgo arriva invece da una serie di risultati negativi e dalla sconfitta per 3-1 contro il Bayern, ma resta una formazione in grado di competere per obiettivi ambiziosi. Il rendimento esterno non è particolarmente brillante e nelle ultime 4 trasferte considerate è arrivata una sola vittoria. Ecco perché evitiamo il 2 fisso: X2+Over 1.5 è una soluzione più rassicurante.

Chiudiamo con Werder Brema-Hoffenheim, probabilmente una delle partite più interessanti per chi cerca una combo legata alle reti. Il Werder arriva da una vittoria per 3-2 contro il Mainz e ha prolungato la striscia positiva, mostrando una buona capacità di colpire anche nelle gare più complicate. Fullkrug è stato decisivo con una doppietta su rigore e resta un riferimento importante per un attacco che in casa viaggia su una media di 2 gol a partita. Il rovescio della medaglia è una difesa tutt’altro che impermeabile: nelle gare interne del Brema, entrambe le squadre sono andate a segno con frequenza elevata.

Dall’altra parte c’è un Hoffenheim in fiducia, reduce da tre successi consecutivi in tutte le competizioni e soprattutto dal convincente 3-0 rifilato al Bayern Leverkusen. Una vittoria che ha confermato il potenziale offensivo degli ospiti, pur in presenza di qualche limite lontano da casa. La squalifica di Alexander Prass toglie una pedina importante al centrocampo, ma non cancella le possibilità della squadra di rendersi pericolosa. Le premesse sono quelle di una sfida con occasioni da entrambe le parti, nella quale gli errori difensivi possono pesare quanto la qualità degli attacchi. Per questo la scelta ricade sulla combinazione Goal + Over 2.5.

La nostra multipla

BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA 1X+Over 2.5

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-PADERBORN 1X+Multigol 2-4

AUGSBURG-FRIBURGO X2+Over 1.5

SCHALKE 04-LIPSIA Multigol Casa 1-3

WERDER BREMA-HOFFENHEIM Gol+Over 2.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Werder Brema-Hoffenheim è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-3” in Schalke 04-Lipsia è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet.

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